Diyarbakır surlarına Devlet Bahçeli pankartı asıldı
02.07.2026 13:13
Diyarbakır'daki Dağkapı Burcu'na MHP lideri Devlet Bahçeli'nin pankartları asıldı.
Diyarbakır'daki Dağkapı Burcu Surlarına Devlet Bahçeli posterleri ile üç hilalli MHP bayrağı asıldı.
Pankartlarda kardeşlik mesajları verilirken, "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" yazdığı görüldü.
Pankartları gören vatandaşlar çalışmanın terörsüz Türkiye süreci için olumlu bir adım olduğunu vurguladı.
Diyarbakır'da esnaflık yapan Ümit Toprak pankartı başarılı bulduğunu dile getirdi.
Toprak, "Kardeşlik için, barış için, huzur için gayet iyi, başarılı ve güzel olmuş. Sürecin barış ve kardeşlik içerisinde yürütülmesi daha iyi olur. Topluma daha iyi fayda sağlar. Ekonomik olarak da her yer kalkınır. Burası demokratik bir il kimse Diyarbakır'dan korkmasın rahat rahat gelebilir, gezebilir." diye konuştu.