Diyarbakır surlarına Devlet Bahçeli pankartı asıldı

Diyarbakır'da esnaflık yapan Ümit Toprak pankartı başarılı bulduğunu dile getirdi.

Toprak, "Kardeşlik için, barış için, huzur için gayet iyi, başarılı ve güzel olmuş. Sürecin barış ve kardeşlik içerisinde yürütülmesi daha iyi olur. Topluma daha iyi fayda sağlar. Ekonomik olarak da her yer kalkınır. Burası demokratik bir il kimse Diyarbakır'dan korkmasın rahat rahat gelebilir, gezebilir." diye konuştu.