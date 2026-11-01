Diyarbakır'a raylı sistem. 14 kilometre uzunluğundaki hat 20 duraktan oluşacak
01.11.2026 09:11
220 milyon euroya mal olması öngörülen yatırım için finansman anlaşması bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa ilk kazma 2027 yılının başında vurulacak. (Haber: Nizamettin Kaplan)
Diyarbakır’da yıllardır beklenen raylı sistem projesinde sona gelindi.
Kentte toplu ulaşımda yeni bir dönem hedefleniyor. Hafif raylı sistem projesi, Diyarbakır'ın iki ucunu birbirine bağlayacak.
NTV'ye konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak "Projemiz, dosyamız hazır. Şu anda İller Bankası ile kredi kuruluşlarının bu projeyi destekleme noktasında bizi borçlandırma noktasında mutabakatları olursa 2027'de çalışmalarımız görünür olacak." dedi.
TRAMVAY HATTI PROJESİ HAZIR, FİNANSMAN ANLAŞMASI BEKLENİYOR
14,1 kilometre uzunluğundaki hat, 20 duraktan oluşacak.
Dağkapı’dan başlayacak tramvay; Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar üzerinden Diclekent aksına ulaşacak.
Projenin finansman sürecinde sona gelindi. İller Bankası’nın yabancı bir kredi kuruluşuyla yapacağı anlaşmanın ardından yapım çalışmalarının başlaması bekleniyor.
Yaklaşık 220 milyon euroya mal olması öngörülen proje için hedef, 2027’nin başında ilk kazmayı vurmak.
Resmi açılışın ise 2030’da yapılması planlanıyor.
Bucak "Bu çalışmanın ya İller Bankası vasıtası ile ya da Ulaştırma Bakanlığı'nın güdümünde onların yetkisi ile bizim kredi alıp borçlanabileceğimiz bir sistemde yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
TRAMVAYIN GÜNLÜK 104 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
İlk aşamada 20 araç hizmet verecek. Tramvaylar 8 dakikada bir hareket edecek. Günlük ortalama 104 binin üzerinde yolcu taşınması öngörülüyor.