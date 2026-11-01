Diyarbakır'a raylı sistem. 14 kilometre uzunluğundaki hat 20 duraktan oluşacak

Yaklaşık 220 milyon euroya mal olması öngörülen proje için hedef, 2027’nin başında ilk kazmayı vurmak.

Resmi açılışın ise 2030’da yapılması planlanıyor.

Bucak "Bu çalışmanın ya İller Bankası vasıtası ile ya da Ulaştırma Bakanlığı'nın güdümünde onların yetkisi ile bizim kredi alıp borçlanabileceğimiz bir sistemde yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.