Diz ameliyatında ölen hastanın raporları kuşkulu bulundu savcılık suç duyurusu yaptı
18.09.2026 09:23
İstanbul'da dizinden ameliyat olan adam, bir gün sonra fenalaşarak öldü. Başlatılan soruşturmada savcılık tarafından raporlar istenince ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu)
İstanbul'da özel bir hastanede dizinden ameliyat olan Zekeriya Markal'ın ailesi ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Zekeriya Markal, 2024'ün mayıs ayında Pendik'teki özel bir hastanede diz protezi revizyon ameliyatı geçirdi. Operasyondan bir gün sonra şiddetli karın ağrısı şikayeti yaşayan Markal'a müdahale edildi.
Markal'ın oğlu Mustafa Emrah Markal, babasının idrar çıkışının olmaması ve karın bölgesindeki şişliğin yeterince değerlendirilmediğini, durumunun ameliyat sonrası bağırsak tembelliği olarak değerlendirildiğini ileri sürdü.
Markal, babasının zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle sepsis şok ve organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti.
"BELGELER ARASINDA FARK VAR" İDDİASI
Babasının cenazesini defnetmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Emrah Markal, hastanede kendilerine verilen konsültasyon ve epikriz raporlarıyla soruşturma kapsamında savcılığa gönderilen belgeleri karşılaştırdı.
Markal, aynı tarihli konsültasyon raporunun kendilerine verilen nüshasında babasının idrar çıkışının olmadığına ilişkin ifadenin bulunduğunu, savcılığa gönderilen nüshada ise bu ifadenin yer almadığını öne sürdü.
Mustafa Emrah Markal ayrıca bazı radyoloji raporlarında, izinli olduğu belirtilen bir doktor adına da rapor düzenlendiğini ve kardiyoloji bölümünün görüşüne ilişkin belgelerde de farklılıklar bulunduğunu iddia etti.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME YAPTI
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede ise tıbbi kayıtların doğru ve zamanında tutulmadığı ve sonradan değişiklik yapıldığı tespit edildi.
Hazırlanan raporda ayrıca radyolojik görüntüleri değerlendiren doktorun batın içindeki serbest havayı tespit edememesinin tanı koymada eksikliğe yol açtığı, genel cerrahi hekimin ise müdahalede geç kaldığı belirtildi.
Yapılan inceleme sonucu hastaneye para cezası uygulanırken, dört doktor hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Tabip Odası'na bildirim yapıldı.
Tıbbi kayıtlara müdahale edildiği iddiasıyla üç doktor hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
HASTANE İDDİALARI REDDETTİ
Hastane yönetimi ise iddiaları reddetti.
Yapılan açıklamada hastaya gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı savunuldu. Hastane yönetimi, şikayet üzerine gerekli bilgi, belge ve ifadelerin yetkili makamlara sunulduğunu bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- Hasta yakınları tarafından yaklaşık iki yıldır zaman zaman kurumumuzdan çeşitli taleplerde bulunulduğu ve bu taleplerin kabul edilmemesi hâlinde konunun basına yansıtılacağı yönünde ifadelerde bulunmuşlardır.
- Kurumumuz ve ilgili hekimler hakkında ileri sürülen iddialar, yetkili makamlar tarafından kesin bir şekilde ortaya konulmadığı sürece, hukuk sistemimizin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereğince kişilerin suçlu kabul edilmemesi gerekmektedir."
7,5 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Babasını yitiren Markal, hastane ve doktorlara karşı 7,5 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtığını söyledi.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Markal, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla hastane ve ilgili doktorların yargılanmasına devam edileceğini kaydetti.