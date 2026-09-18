Diz ameliyatında ölen hastanın raporları kuşkulu bulundu savcılık suç duyurusu yaptı

Babasının cenazesini defnetmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Emrah Markal, hastanede kendilerine verilen konsültasyon ve epikriz raporlarıyla soruşturma kapsamında savcılığa gönderilen belgeleri karşılaştırdı.

Markal, aynı tarihli konsültasyon raporunun kendilerine verilen nüshasında babasının idrar çıkışının olmadığına ilişkin ifadenin bulunduğunu, savcılığa gönderilen nüshada ise bu ifadenin yer almadığını öne sürdü.

Mustafa Emrah Markal ayrıca bazı radyoloji raporlarında, izinli olduğu belirtilen bir doktor adına da rapor düzenlendiğini ve kardiyoloji bölümünün görüşüne ilişkin belgelerde de farklılıklar bulunduğunu iddia etti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME YAPTI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede ise tıbbi kayıtların doğru ve zamanında tutulmadığı ve sonradan değişiklik yapıldığı tespit edildi.

Hazırlanan raporda ayrıca radyolojik görüntüleri değerlendiren doktorun batın içindeki serbest havayı tespit edememesinin tanı koymada eksikliğe yol açtığı, genel cerrahi hekimin ise müdahalede geç kaldığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucu hastaneye para cezası uygulanırken, dört doktor hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Tabip Odası'na bildirim yapıldı.

Tıbbi kayıtlara müdahale edildiği iddiasıyla üç doktor hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.