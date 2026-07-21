DOA Sistemi sokak toplayıcılarını nasıl etkiledi? Günlük kazancını açıkladı

Haytar, "Bu da günlük 500 lira, aylık yaklaşık 15 bin lira gelir demek. Çocuklarımızın okul masraflarına katkı sağlıyor. Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor." diye konuştu.

Cam şişeleri eskiden kimsenin almadığını söyleyen Haytar, şöyle devam etti:

“- Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti yönündeki iddialar doğru değil, kesinlikle öyle bir şey yok.”