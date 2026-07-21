DOA Sistemi sokak toplayıcılarını nasıl etkiledi? Günlük kazancını açıkladı
21.07.2026 09:13
Son Güncelleme: 21.07.2026 09:18
Depozito İade Sistemi'nin devreye girmesiyle sokak toplayıcılarının uygulamadan olumsuz etkileneceği iddia edilmişti. Ancak iddiaların aksine sokak toplayıcıları sistem sayesinde kazançlarının arttığını vurguladı.
Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nin (DOA) sokak toplayıcılarının gelirini olumsuz etkilediği iddia edildi.
Türkiye Çevre Ajansı'ndan yapılan açıklamada, sahada yapılan gözlem ve görüşmeler doğrultusunda Sokak Toplayıcıları Derneği Başkanı ile çok sayıda sokak toplayıcısının sistemi desteklediği belirtilerek, sistemin kayıtlı, sürdürülebilir ve daha güvenli bir yapı oluşturacağına inanıldığı ifade edildi.
Uzun yıllardın sokak toplayıcılığı yapan Sıdık Haytar, sistemin kendilerine dezavantaj değil avantaj sağladığnı da vurguladı.
"Eskiden elimde gördüğünüz bu şişe çöptü, kimse dönüp bakmıyordu. Şimdi ise tanesini 1 liradan satıyoruz." diyen Haytar, günde ortalama 500 şişe topladığını anlattı.
Haytar, "Bu da günlük 500 lira, aylık yaklaşık 15 bin lira gelir demek. Çocuklarımızın okul masraflarına katkı sağlıyor. Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor." diye konuştu.
Cam şişeleri eskiden kimsenin almadığını söyleyen Haytar, şöyle devam etti:
“- Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti yönündeki iddialar doğru değil, kesinlikle öyle bir şey yok.”
Sokak toplayıcısı Abuzer Aytaç ise şunları kaydetti:
"- Eskiden bunların tanesi çöptü, kimse almıyordu. Şimdi tanesi 1 lira olduğu için günde yaklaşık 2 bin adet topluyoruz. Aylık gelirimiz de yaklaşık 60 bin liraya ulaşıyor. Bu uygulama çıktıktan sonra işimiz daha da iyi oldu. Eskiden değeri olmayan ambalajlar artık gelir kaynağı haline geldi. Tanesi 1 lira olduğu için herkes bunları toplamaya başladı."