DOA Sistemi'nde yeni dönem başladı. Getirene 1 lira, alana 50 kuruş ödenecek

Türkiye Çevre Ajansı Çevre Mühendisi Aybike Mısır, DOA sisteminde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

Mısır, "Burada amaç, depozito iade makinesi kurulu olmayan yerlerde vatandaşın rahatlıkla erişebileceği, iade işlemlerini hızlı, izlenebilir ve güvenli bir şekilde yapabileceği yeni noktalar oluşturmak." diye konuştu.

İşletmelere hizmet karşılığında 50 kuruş teşvik bedeli verileceğini anlatan Mısır, şöyle devam etti:

"- Buradaki amaç, her vatandaşın rahatlıkla erişebileceği noktaların yaygınlaşması. Bu noktada hem depozito iade makinelerinin yaygınlaştırılması devam ederken, bir yandan da esnafımızla birlikte Mobil DOA cihazları üzerinden iade noktalarının artırılması çalışmalarına devam edilecek.

- Vatandaşlarımız, DOA mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek, gerekli iade noktalarını görüntüleyebilecek ve iade süreçlerini yönetebilecekler."