DOA Sistemi'nde yeni dönem başladı. Getirene 1 lira, alana 50 kuruş ödenecek
30.07.2026 16:00
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde yeni dönem başladı. Artık İstanbul'daki mahalle esnafı da ambalaj iadesi topluyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi'nde, iade noktalarına erişimin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilen Mobil DOA uygulaması devreye girdi.
Uygulamayla esnafın sisteme katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.
Depozito iade makinesi bulunmayan mahalle marketleri, bakkallar ve büfeleri işleten esnafa verilecek el terminalleri sayesinde ambalajlar daha hızlı şekilde teslim alınıyor.
İşletmelere ücretsiz verilecek Mobil DOA cihazı sayesinde barkod okuma, ambalaj sayımı ve veri aktarımı gibi işlemler tek cihaz üzerinden gerçekleştiriliyor.
Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak.
Ardından DOA logolu içecek ambalajlarının barkodları cihaza okutularak sisteme kaydedilecek.
GETİRENE 1 LİRA, ALANA 50 KURUŞ ÖDENECEK
Doğrulanan ambalajlara ilişkin veriler anlık olarak DOA Sistemi'nin dijital altyapısına aktarılacak.
İşlem tamamlandığında ise her ambalaj için belirlenen 1 TL depozito bedeli doğrudan vatandaşın DOA Cüzdan hesabına yüklenecek.
Böylece iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilerek güvenli ve izlenebilir şekilde gerçekleştirilecek.
Teslim edilen her ambalaj için işletmelere 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak.
AMAÇ DAHA ÇOK KİŞİNİN ULAŞABİLMESİ
Türkiye Çevre Ajansı Çevre Mühendisi Aybike Mısır, DOA sisteminde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.
Mısır, "Burada amaç, depozito iade makinesi kurulu olmayan yerlerde vatandaşın rahatlıkla erişebileceği, iade işlemlerini hızlı, izlenebilir ve güvenli bir şekilde yapabileceği yeni noktalar oluşturmak." diye konuştu.
İşletmelere hizmet karşılığında 50 kuruş teşvik bedeli verileceğini anlatan Mısır, şöyle devam etti:
"- Buradaki amaç, her vatandaşın rahatlıkla erişebileceği noktaların yaygınlaşması. Bu noktada hem depozito iade makinelerinin yaygınlaştırılması devam ederken, bir yandan da esnafımızla birlikte Mobil DOA cihazları üzerinden iade noktalarının artırılması çalışmalarına devam edilecek.
- Vatandaşlarımız, DOA mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek, gerekli iade noktalarını görüntüleyebilecek ve iade süreçlerini yönetebilecekler."