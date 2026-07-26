DOA'ya atılan şişeler nereye gidiyor? İşte adım adım DOA'nın dönüşüm yolculuğu

Sisteme olan ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplarken, 1 Temmuz sonrasında üç katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama artık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başladık. Bununla birlikte topladığımız ambalajların miktarları kilogram bazında da artış göstermektedir. Bu durum işlerimizin yoğunlaştığını ve bundan sonra daha da artacağını göstermektedir. Depolanan ve tesisimize gelen ambalaj atıklarımız, TÜÇA bünyesinde ihale usulüyle geri kazanım firmalarına ulaştırılmaktadır. Bu sayede hem geri dönüşüme büyük bir katkı sağlamış hem de enerji sarfiyatını ciddi oranda azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz."