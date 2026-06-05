Doğum günü fotoğrafı 20 yıllık sırrı çözdü: Cinayetin şüphelileri en yakınındakiler çıktı

Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'nun mülakat yaptıkları belirtilen tutanakta şu ifadelere yer verildi:

"- Gülcan Yazıcı, 17 Kasım 2005 tarihinde kızı olan Sultan O.'nun doğum gününde Samsun ili Bafra ilçesi Darboğaz köyüne gelerek Bayram A.'nın evinde kalan çocukları Sultan ve Selim’i ziyaret etti. Çocuklarını gördü ve zaman geçirdi.

-Bahsi geçen Gülcan Yazıcı çocuklarının yanında kaldı. Birkaç gün sonra çocuklarının babası Osman O.'nun da arkadaşı ve çocuklarını bıraktığı Bayram A.'ya ait eve geldi.

- Gülcan Yazıcı ve çocukları birlikte bu evde birkaç gün kaldı. Sonrasında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'ya bir telefon numarası verdi ve köyden ayrıldı."