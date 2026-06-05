Doğum günü fotoğrafı 20 yıllık sırrı çözdü: Cinayetin şüphelileri en yakınındakiler çıktı
05.06.2026 09:11
Samsun'da 20 yıllık faili meçhul cinayet, ekiplerin bir fotoğraf karesinden yola çıkmasıyla aydınlatıldı. Gülcan Yazıcı cinayetinin üç şüphelisinin kadının en yakınındakiler olduğu belirlendi.
Samsun'da 20 yıl önce öldürüldüğü belirlenen Gülcan Yazıcı'nın cinayet şüphelileri kardeşiyle iki çocuğunun babası ve onun arkadaşı çıktı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 14 Mart 2006'da Ozan Mahallesi'ndeki Ozan Çayı'nda bulunup, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yeniden araştırılmasını istedi.
Cesedin, 7,65 milimetre çapında mermiyle başından vurulduğu değerlendirildi.
Araştırmalarda, 2005 ve 2006 yılları arasında kayıp ihbarı verilen bin kadın analiz edildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cesedin, o dönemde Yalova'da Kemal Y. ile birlikte yaşayıp hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Gülcan Yazıcı'ya ait olabileceği öngörüldü.
Yazıcı'nın eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı Osman O.'dan olan kızı Sultan O.'dan DNA örneği alındı. Ceset ile Sultan O.'nun DNA'sının yüzde 99,99 ihtimalle uyuştuğu belirlendi.
Yazıcı'nın Sultan O.'nın biyolojik annesi olduğuna dair rapor düzenlendi.
17 KASIM 2005'TEKİ DOĞUM GÜNÜ
Araştırmalarda, Gülcan Yazıcı'nın 17 Kasım 2005'te kızının doğum günü sebebiyle Yalova'dan Samsun'un Bafra ilçesindeki Darboğaz Mahallesi'ne geldiği, çocukları Sultan ve Selim'i ziyaret ettikten sonra bir daha haber alınamadığı bildirildi.
Soruşturma devamında, Yazıcı'nın o dönemde geldiği Darboğaz Mahallesi ile kimliği belirsiz cesedin bulunduğu Ozan Mahallesi'nin birbirine çok yakın olduğu tespit edildi.
Bu arada, Yazıcı ile çocuklarının bulunduğu fotoğraf da araştırma ve analiz tutanağına eklendi.
"BİRKAÇ GÜN KALDI, ÇOCUKLARIYLA VAKİT GEÇİRDİ"
Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'nun mülakat yaptıkları belirtilen tutanakta şu ifadelere yer verildi:
"- Gülcan Yazıcı, 17 Kasım 2005 tarihinde kızı olan Sultan O.'nun doğum gününde Samsun ili Bafra ilçesi Darboğaz köyüne gelerek Bayram A.'nın evinde kalan çocukları Sultan ve Selim’i ziyaret etti. Çocuklarını gördü ve zaman geçirdi.
-Bahsi geçen Gülcan Yazıcı çocuklarının yanında kaldı. Birkaç gün sonra çocuklarının babası Osman O.'nun da arkadaşı ve çocuklarını bıraktığı Bayram A.'ya ait eve geldi.
- Gülcan Yazıcı ve çocukları birlikte bu evde birkaç gün kaldı. Sonrasında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'ya bir telefon numarası verdi ve köyden ayrıldı."
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ EN YAKININDA
Olaya ilişkin Gülcan Yazıcı'nın kardeşi N.Y., eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı Osman O. ile onun arkadaşı Bayram A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.
Bu arada Osman O.'nun emekli maaşı karşılığında o dönemde çocukları Selim ve Sultan O.'ya bakması için arkadaşı Bayram A.'ya bıraktığı öğrenildi. Selim ve Sultan O.'nun şu anda Yalova'da olduğu, Gülcan Yazıcı'nın mezarının da İstanbul'da bulunduğu belirtildi.
CESEDİ BULAN ADAM KONUŞTU: "ŞÜPHELENDİM"
Ozan Mahallesi'nde kadına ait cesedi Ozan Çayı'nda bulan Nejdet Demir, olay gününü anlattı.
"Balık tutmaya gelmiştik. Serpme atarken yumuşak bir şeye bastım. İlk başta hayvan sandım ama baktığımda hayvan olmadığını fark ettim. Şüphelendim ve bana insan cesedi gibi geldi." diyen Demir, cesedin çürüdüğünü anlattı.