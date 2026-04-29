Doğum izni ne kadar, kaç gün oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Bakan Göktaş tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme ile doğum izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içinde anneler başvurularını yapabilecek. Tüm detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız. Bütün anneler sayfamızdaki açıklamalarımızı takip edebilirler" ifadelerini kullandı.

Buna göre; Doğum izinlerini 24 haftaya çıkaracak olan yasa tasarısı 30 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.