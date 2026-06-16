"Doğum kontrol hapı kullanıyor" deyip boşanma davası açmıştı. Yargıtay kararını açıkladı

Ankara'da davacı koca, dava dilekçesinde eşinin ortak konutu terk ettiğini, psikolojik sorunları bulunduğunu, en küçük tartışmada kendisine zarar vermeye çalıştığını ve araçla seyahat ettikleri sırada direksiyona müdahale ederek kaza yaptırmaya çalıştığını öne sürdü.

Davacı koca, eşinin çocuk sahibi olmak istemediğini evlenmeden önce kendisine söylemediğini ve bilgisi dışında doğum kontrol hapı kullandığını iddia ederek evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.