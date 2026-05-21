Doğurganlık hızı tarihin düşük seviyesinde
21.05.2026 11:52
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının son 9 yıldır düştüğünü ve 2025'te nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalarak 1,42'ye gerilediğini açıkladı.
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il, 2025 yılında 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,53 çocuk ile Şırnak, 2,23 çocuk ile Mardin izledi.
Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1,42 çocuk olarak gerçekleşti.
Toplam doğurganlık hızı son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti.
DOĞURGANLIK HIZI EN DÜŞÜK İL BARTIN
Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocuk ile Bartın oldu.
Bu ili 1,10 çocuk ile İzmir, 1,11 çocuk ile Eskişehir, Ankara ve Zonguldak izledi.
2017'DE 4 İKEN 2025'TE 59 OLDU
Toplam doğurganlık hızı 2017'de nüfusun yenilenme seviyesinin altına düşmüştü. O yıl 57 ilin toplam doğurganlık hızı 2,1'in altında iken 2025'te söz konusu il sayısı 76'ya çıktı.
Bu hızın 1,5'in altında kaldığı il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59 oldu. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 2017'de 10 iken 2025'te sadece Şanlıurfa kaldı.
Toplam doğurganlık hızı 2025'te binde 1,42 çocuk olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 11. sırada yer aldı.
EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELİYOR, DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜYOR
Annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızı incelendiğinde, 2025'te en yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu anneler için 2,51 çocuk iken en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1,24 çocuk olarak kaydedildi.