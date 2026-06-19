Doktor olarak Bodrum'a taşındı kirayı uçuk bulunca çadırda yaşamaya başladı
19.06.2026 09:17
Son Güncelleme: 19.06.2026 09:36
Ekin isimli bir doktor Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kira fiyatlarını uçuk bulunca çadırda yaşamaya başladığını söyledi. Doktor Ekin, beş aylık konaklama için kendisinden 500 bin TL talep edildiğini, bu nedenle kamp alanını tercih ettiğini ileri sürdü. Ekin, kendisiyle ilgili, "Cerrahpaşa Tıp'ta kadın doğum asistanı olduğunu ancak görevi bıraktığını" belirtiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi yaz tatili sezonunda bu kez kiralık konut fiyatlarıyla gündeme geldi.
Sosyal medya hesabında doktor olduğunu belirten bir kişi, kentteki kita fiyatları nedeniyle farklı bir barınma modeline yöneldiğini söyledi.
Kendisine sık sık "Doktor olup da çadırda mı kalıyorsun"?" diye sorulduğunu ifade eden kadın, bu kararı vermesinde beş aylık dönem için 500 bin TL kira istenmesinin etkili olduğunu anlattı.
İddiasına göre kadın, yaklaşık 20 bin TL harcayarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip bir çadır satın aldı, sonrasında elektrik ve su gibi temel hizmetlerin bulunduğu bir kamp alanıyla aylık 18 binj TL karşılığında anlaştı.
Böylece yaz sezonunu kamp alanında geçirmeye karar verdiğini aktardı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadeler yer aldı:
"Çadırda yaşayan doktor mu olur? Bodrum’da 5 aylık eve 500 bin TL kira istediklerini görünce gayet de oluyor."
"Türkiye’de sıradan hayatlara akıl almaz paralar ödüyoruz."
"20 bin TL’ye çadırımı aldım, aylık 18 bin TL’ye her şey dahil camping’e yerleştim."
"Sezon bitince yine kıştan kaçıp seyahat edeceğim."
"Çünkü hayat, materyaller için harcanmayacak kadar kısa."
Genç kadın, kendi hayat hikayesini de şöyle anlattı:
"Herkes beni fahiş fiyatlara kızıp çadırda yaşayan doktor olarak tanıdı. Türkiye 250.'si olarak girdiğim Boğaziçi'ni de, Cerrahpaşa Tıp'tan mezun olduktan sonra başladığım kadın doğum asistanlığını da gözümü kırpmadan bıraktım. Güvenli ama bana ait olmayan bir konforu reddettim. Şimdi yazları turizm hekimliği yapıyorum, kışları da sırt çantamla seyahat ediyoruz."