Muğla'nın Bodrum ilçesi yaz tatili sezonunda bu kez kiralık konut fiyatlarıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabında doktor olduğunu belirten bir kişi, kentteki kita fiyatları nedeniyle farklı bir barınma modeline yöneldiğini söyledi.

Kendisine sık sık "Doktor olup da çadırda mı kalıyorsun"?" diye sorulduğunu ifade eden kadın, bu kararı vermesinde beş aylık dönem için 500 bin TL kira istenmesinin etkili olduğunu anlattı.