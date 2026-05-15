Doktor Özge yaşam savaşı veriyor: Avukat sevgilisinin terasından düştü

Olayla ilgili olarak gazetecilere tanıklığını aktaran bina sakini Hüseyin Özkoca, "Sabah saat 03.45 gibiydi. Biri kapıda zillere bastı. Sadece bizim zile bastı. Yanlış basmış herhalde. Ondan sonra zile bayağı bir bastı ama kapı açılmadı." dedi.

Bir süre sonra bir ses duyduklarını anlatan Özkoca, şunları kaydetti:

"- Koşarak aşağı indim. Karşıdaki çocuk, Özgür arkadaş koşmuş. Onun peşine de ben gittim. Baktık yatıyor. Bir tarafı felç olmuş kızın. Her tarafı kırılmış yani, kırılmayan yeri kalmamış. Ondan sonra 'Ambulansı aradın mı' dedim. 'Ambulansı aradım' dedi, uyuma diyor. Kızın suratına vuruyor ki uyumasın diye. Ondan sonra ambulans geldi 3-4 kişi ambulansa kaldırdık. Kırık her tarafı tabii zorla; sadece ambulansa binerken 'Ah belim' dedi. Daha da hiçbirşey yapmadı zaten, konuşmadı."