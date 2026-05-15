Doktor Özge yaşam savaşı veriyor: Avukat sevgilisinin terasından düştü
15.05.2026 12:13
İstanbul'da bedensel engelli doktor Alime Özge K. avukat sevgilisi Özgür Y.'nin evinin terasından düştü. Genç doktor yaşam mücadelesi verirken, savcılık soruşturma başlattı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yüzde 71 oranında bedensel engelli nöroloji doktoru Alime Özge K., avukat sevgilisi Özgür Y.'nin evinde terastan düştü.
DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ
Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K., gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.'nin evine geldi.
İddiaya göre evde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında ise Alime Özge K.'nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa bir süre sonra Alime Özge K., dördüncü kattaki terastan aşağı düştü.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Önce bina yanında bulunan ağaçlara çarpan kadın doktor ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın doktor, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Alime Özge K.'nin entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
"KOŞARAK TERASTAN ATLADI" İDDİASI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, avukat Özgür Y.'yi ve evde bulunan kardeşleri Muhammed Dilşad Y. ve Özge Y.'yi gözaltına aldı.
Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Özgür Y., yaklaşık üç aydır kardeşleriyle aynı evde yaşadığını, Alime Özge K. ile bir süredir aralarının bozuk olduğunu ancak olay günü herhangi bir tartışma yaşamadıklarını, sabah zil sesine uyandıklarını, evdeyken Alime Özge K.'nin kapıyı açtığı ardından da koşarak binanın terasından kendisini aşağı bıraktığı, Alime Özge K.'yi arkasından tutmaya çalıştığını ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi.
YÜZDE 71 ORANINDA BEDENSEL ENGELLİ
Yapılan çalışmalarda Alime Özge K.'nin yüzde 71 oranında bedensel engeli bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin görüştüğü çevre sakinlerinin yalnızca düşme sesi duyduklarını, olay öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Özgür Y.'nin poliste müstehcenlik suçundan kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
"SABAH BİRİ ZİLE BASTI"
Olayla ilgili olarak gazetecilere tanıklığını aktaran bina sakini Hüseyin Özkoca, "Sabah saat 03.45 gibiydi. Biri kapıda zillere bastı. Sadece bizim zile bastı. Yanlış basmış herhalde. Ondan sonra zile bayağı bir bastı ama kapı açılmadı." dedi.
Bir süre sonra bir ses duyduklarını anlatan Özkoca, şunları kaydetti:
"- Koşarak aşağı indim. Karşıdaki çocuk, Özgür arkadaş koşmuş. Onun peşine de ben gittim. Baktık yatıyor. Bir tarafı felç olmuş kızın. Her tarafı kırılmış yani, kırılmayan yeri kalmamış. Ondan sonra 'Ambulansı aradın mı' dedim. 'Ambulansı aradım' dedi, uyuma diyor. Kızın suratına vuruyor ki uyumasın diye. Ondan sonra ambulans geldi 3-4 kişi ambulansa kaldırdık. Kırık her tarafı tabii zorla; sadece ambulansa binerken 'Ah belim' dedi. Daha da hiçbirşey yapmadı zaten, konuşmadı."