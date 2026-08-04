Dokuz şehir için uyarı. Bugün ve yarın risk çok yüksek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir paylaşım yaparak vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

"Meteorolojik verilere göre; bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgâr bekleniyor." ifadelerini kullanan Bakan Yumalı, "En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim." dedi.