Dokuz şehir için uyarı. Bugün ve yarın risk çok yüksek
04.08.2026 10:38
Orman Genel Müdürlüğü, dokuz şehri yüksek orman yangını riski nedeniyle uyardı.
Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu dokuz şehir için orman yangını uyarısı yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü, bazı şehirlerde bugün ve yarın orman yangını riskinin çok yüksek seviyeye ulaşacağını duyurdu.
DOKUZ ŞEHİR İÇİN UYARI
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşları olası yangınlara karşı uyaran Orman Genel Müdürlüğü, dikkatli olunması çağrısında bulundu.
"AÇIK ALANLARDA ATEŞ YAKMAYALIM"
"Açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım." denilen açıklamada, "Sigara izmariti başta olmak üzere yangına neden olabilecek hiçbir atığı doğaya bırakmayalım." ifadesi kullanıldı.
Orman yangınına neden olmanın ağır yaptırımları bulunan bir suç olduğu anımsatılan açıklamada, "YeşilVatan'ı hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım." denildi.
BAKAN YUMAKLI'DAN ÇAĞRI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir paylaşım yaparak vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
"Meteorolojik verilere göre; bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgâr bekleniyor." ifadelerini kullanan Bakan Yumalı, "En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim." dedi.