Dolandırıcılar dolandırılmak istememiş. İş görüşmelerinde adayları yalan makinesine bağlamışlar

Çağrı merkezlerinde bu kişileri yatırım yapmaya ikna eden bazı şebeke üyelerinin de tuzağa düşürüldükleri belirlendi.

İş girmeden önce önce yalan makinesine bağlayan çalışanlardan kimi turizm ofisinde çalışacaklarını düşünerek başvuru yapmıştı.

İsrail bağlantılı zanlıların çok sayıda yabancı dile hakim olan kişilerle çalışmayı hedeflediği, merkezlerini bu yüzden kozmopolit bir metropol olan İstanbul'da kurdukları belirlendi.