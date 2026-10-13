Dolandırıcılar dolandırılmak istememiş. İş görüşmelerinde adayları yalan makinesine bağlamışlar
13.10.2026 14:26
Son Güncelleme: 13.10.2026 14:37
Geçen ay uluslararası bir dolandırıcılık ağı çökertilmiş, İstanbul ve Muğla'da 109 şüpheli tutuklanmıştı. Zanlıların şebeke üyelerini sisteme dahil ederken yalan makinesi kullandıkları ortaya çıktı.
DOLANDIRICILARIN "KÖSTEBEK TESTİ"
İstanbul ve Muğla'da geçen ay 40 çağrı merkezine düzenlenen baskında aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 109 şüpheli tutuklanmıştı.
Zanlılar, beş kıtadan onlarca ülkeyi arayarak hedeflerindeki mağdurları yatırım yapmaya yönlendiriyordu. Şişirilen suni hisseler sonra işleme kapatılıyor, sistemdeki para buharlaşıyordu.
NTV Muhabiri Baran Bila'nın aktardığı bilgilere göre; dolandırıcılar film sahnelerini andıran bir şekilde, aynı bazı yabancı gizli servis elemanlarının yaptığı gibi dolandırıcılık şebekesine giren yeni üyeleri yalan makinesine bağladılar, sorguya çektiler adeta köstebek avına çıktılar.
"POLİS Mİ DEĞİL Mİ" ANLAMAK İÇİN YALAN MAKİNESİ TESTİNE SOKMUŞLAR
Fotoğraflarda yer alan şüphelilere polisle işbirliği yapıp yapmadıkları, gazetecilerle bağlantılarının olup olmadığı soruldu.
Dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadıkları araştırıldı. Kan basıncı, nabız değerlerini anlamak için önce basit sorular soruldu, sonra kritik sorulara geçildi.
İŞE ALACAKLARI ÇAĞRI MERKEZİ ELEMANLARINI TESTTEN GEÇİRMİŞLER
Çağrı merkezlerinde bu kişileri yatırım yapmaya ikna eden bazı şebeke üyelerinin de tuzağa düşürüldükleri belirlendi.
İş girmeden önce önce yalan makinesine bağlayan çalışanlardan kimi turizm ofisinde çalışacaklarını düşünerek başvuru yapmıştı.
İsrail bağlantılı zanlıların çok sayıda yabancı dile hakim olan kişilerle çalışmayı hedeflediği, merkezlerini bu yüzden kozmopolit bir metropol olan İstanbul'da kurdukları belirlendi.
Beş ayrı kıtadan mağdurlar bulunduğu için, farklı saat dilimlerine hakim olabilmek amacıyla ofisler 24 saat faaliyetteydi.
Vurgunun boyutunun 3 milyar doları bulduğu anlaşıldı. Elde edilen bilgiler Interpol aracılığıyla, farklı ülkelerin emniyet birimleriyle de paylaşıldı.
Yalan makinesi nasıl çalışıyor?
-Kan basıncı ve nabzı ölçüyor.
-Solunum derinliği ve hızı takip ediliyor.
-Mikro düzeydeki terlemeleri yakalıyor.
-Önce basit sonra kritik sorular soruluyor.
Üyelere yalan makinesinde hangi sorular soruldu?
-Veri tabanımızdan bilgi sızdırıyor musunuz?
-Polise mi çalışıyorsunuz?
-Gazetecilerle bağlantın var mı?
-Zimmetine para geçirdin mi?
Şebekenin hedefindeki ülkeler: Almanya, Portekiz, İspanya, Malezya, Güney Kore, Hollanda, Avustralya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri.
İŞE ALIMDA KULLANILAN YALAN MAKİNELERİ
Zanlıların yeni şebeke üyelerini sisteme dahil ederken kullandıkları yalan makineleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli’deki merkezlerde ülkelere ve dillere göre ayrı masalar oluşturulduğu belirlendi.
Şüphelilerin, aradıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği, yatırılan paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Sosyal medya üzerinden 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaadiyle işe alınan çalışanlara başlangıçta turizm danışmanlığı yapacaklarının söylendiği öne sürüldü.
Çalışanların telefonlarının girişte toplandığı, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek amacıyla işe giriş ve ayrılış süreçlerinde yalan makinesi testine tabi tutuldukları aktarıldı.
Soruşturma dosyasında, Ukrayna’da şebekeden para çaldığı iddia edilen bir çalışanın öldürüldüğüne ilişkin ifade de yer aldı. Ancak ölüm olayının şebekeyle bağlantısı henüz netlik kazanmadı. 2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı.
NTV Muhabiri Ali Ablay'ın aktardığı bilgilere göre, son operasyonda 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli mal varlıklarına el konuldu. Para trafiğinin araştırıldığı soruşturmanın Europol ile koordinasyon içinde sürdüğü belirtildi.