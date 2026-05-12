Dolandırıcıların hedefinde bu kez savcı vardı. Telefonda 850 bin lira dolandırdılar
12.05.2026 08:20
Son Güncelleme: 12.05.2026 08:23
İstanbul'da görev yapan bir savcının mobil bankacılık uygulamasını ele geçiren dolandırıcılar, önce hesabını boşalttılar sonra da adına kredi çektiler. Savcının toplam zararının ise 850 bin lira olduğu öğrenildi. Haber: Onur Aksoy
Telefon dolandırıcıları bu sefer bir cumhuriyet savcısını ağlarına düşürdü.
33 yaşındaki savcının mobil banka uygulamasını ele geçiren dolandırıcılar hesaptan 480 bin lira para çekti.
212'li sabit hattan arayan dolandırıcılar kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp savcıya hesabında limit kullanımı olduğunu ve mobil uygulamaya girerek hesabını kontrol etmesini istedi. Panikle banka mobil uygulamasına giren savcı, hesabından 480 bin lira para çekildiğini gördü.
Paranın gönderildiği hesabı tanımadığını söyleyen savcıya dolandırıcılar "Bizden haber bekleyin" diyerek telefonu kapattı. "Paranızı kurtarmak için ters işlem yapacağız." diyen dolandırıcılar savcı adına 370 bin liralık kredi başvurusu yaptı ve parayı, ilk çekilen paranın gönderildiği hesaba EFT yapmasını istediler. EFT yaptıktan sonra durumdan şüphelenen savcı, hesabına bir daha erişim sağlayamadı ve banka ile iletişime geçti.
Savcının toplam 850 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Savcının parası da kurtarılarak kendisine iade edildi.
RESMİ VE KURUMSAL DİL KULLANIYORLAR
Siber Güvenlik Uzmanı Ali Murat Kırık, bu tarz vakalarda dolandırıcıların genellikle resmi ve kurumsal bir dil kullanıldığını dile getirip finans terimleriyle süreci inandırıcı hale getirdiklerini ve mağdurun zaman baskısı altında hareket etmesini sağladıklarını ifade etti.
NE YAPILMALI?
Bankaların telefonla arayıp EFT yaptırmadığına ve kredi çektirmediğine işaret eden Kınık, "Hesapta şüpheli işlem varsa yapılması gereken ilk şey telefonu kapatıp bankanın resmi müşteri hizmetlerini kişinin kendisinin araması." dedi.
Mobil bankacılık kullanırken temel güvenlik refleksleirnin güçlü olması gerektiğine işaret eden Kınık, "Telefonlara uzaktan erişim uygulamaları yüklenmemeli ve banka uygulamalarına yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirilen sürümler üzerinden giriş yapılmalı." diye konuştu.