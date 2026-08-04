Domates konservesi bomba gibi patladı, 9 aylık bebeğin vücudu yandı

Kışlık konserveler doğru hazırlanmadığında hem zehirlenmelere hem de bu tarz olaylara neden olabiliyor. Daha önce kullanılan kapakların tercih edilmemesi gerekiyor.

TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, kavanoz kapaklarına dikkat çekerek, “Üzerinde leke olmayan, bütünlüğünü korumuş ürünlerin alınması lazım. Ezik, çürüklerin seçilmemesi lazım. Bir diğeri de çok önemli olan kapak kısmının tek kullanımlık olmazı lazım.” uyarısında bulundu.