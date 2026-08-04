Domates konservesi bomba gibi patladı, 9 aylık bebeğin vücudu yandı
04.08.2026 17:05
Mersin'de patlayan domates konservesi 9 aylık bir bebeğin vücudunun yanmasına neden oldu. NTV'den Tuana Çiftci hem bebeğin annesiyle hem de gıda denetim uzmanıyla konuştu.
Domates konservesi bomba gibi patladı, 9 aylık bebeğin tüm vücudu yandı.
Eliz bebek aylarca tedavi görmesinin ardından sağlığına kavuştu.
Olay 19 Eylül 2023'te Mersin'de gerçekleşti. Çakır ailesi misafirliğe gittikleri evde korku dolu anlar yaşadı.
O zaman 9 aylık olan kızları Eliz emeklediği sırada iki saat önce hazırlanan domates konservesi patladı.
Eliz Çakır'ın annesi Gül Güven Çakır, olay anını NTV'ye anlattı. Anne Çakır, Bebeğinin emeklediği sırada mutfak masasının altına dizili yaklaşık 8-9 tane konservenin patladığını söyleyerek sözlerine şunları ekledi:
“Evimizde bir de köpek var. Ağzında emzik varken emekliyor, köpek emziği alıp kaçıyor. Köpeğin peşinden gidiyor kızım. Ne olduysa o anda oluyor. 8-9 konserve bir anda patlıyor. Patlayınca kavanozlar kızımın üzerine geliyor. Domates yüzünü yakıyor eli kayıp düşünce de göğsü de yanıyor. Kızımın eli yüzü ve göğsü 3. dereceden yanıyor.”
Eliz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Ancak sonu iyi bitti. Sağlığına kavuştu.
Anne Çakır, kızının vücudunda hiçbir iz kalmadığını belirterek, “Yurtdışından suni deri tarzı bir şey getirttik. O takıldı, deri soyma işlemi yapıldı. 2 hafta kadar hastanede kaldık. İlk bir hafta yoğun bakımda geçti. Sonrasında ciğerlerinde problem olduğu tespit edildi.” sözleriyle yaşadıkları zorluğu paylaştı.
KONSERVEDE ESKİ KAPAK TEHLİKE
Kışlık konserveler doğru hazırlanmadığında hem zehirlenmelere hem de bu tarz olaylara neden olabiliyor. Daha önce kullanılan kapakların tercih edilmemesi gerekiyor.
TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, kavanoz kapaklarına dikkat çekerek, “Üzerinde leke olmayan, bütünlüğünü korumuş ürünlerin alınması lazım. Ezik, çürüklerin seçilmemesi lazım. Bir diğeri de çok önemli olan kapak kısmının tek kullanımlık olmazı lazım.” uyarısında bulundu.