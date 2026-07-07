Donald Trump, Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşme havalimanında
07.07.2026 14:28
Son Güncelleme: 07.07.2026 15:04
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. İki lider ilk görüşmelerini burada yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi.
Trump'ı taşıyan uçak saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na indi. Donald Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.
SOHBET ETTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı uçağın kapısında karşıladı. İki lider burada önce selamlaştı daha sonra bir süre sohbet etti.
Sohbet sırasında Trump'ın “Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak.” dediği duyuldu.
Katar tarafından ABD'ye hediye edilen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8, ABD Hava Kuvvetleri tarafından "uçan Beyaz Saray"a dönüştürülmüştü.
Trump'ın Türkiye'ye ziyareti, uçağın ilk uluslararası görevlerinden biri oldu.
TRUMP: MERHABA ASKER
Donald Trump daha sonra kendisini karşılayan tören mangasını Türkçe selamlayarak "Merhaba asker." dedi.
Erdoğan bu sırada Trump'ı alkışladı.
İki lider tören alanı çıkışında bir süre daha sohbet ettikten sonra havalimanındaki makam katına geçti.
İLK GÖRÜŞME HAVALİMANINDA YAPILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ilk görüşmelerini havalimanında yaptı.
Makam katında bir araya gelen iki lider gazetecilere poz verdi.
Liderler daha sonra resmi tören için Beştepe'ye hareket etti.
BEŞTEPE'DE HAZIRLIK
Beştepe'de ise hazırlıklar sürüyor. ABD Başkanı Trump için burada resmi bir tören yapılacak.
Tören ekibi liderleri bekleyişini sürdürürken iki ülkenin heyetleri de burada hazır bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleştirecek.