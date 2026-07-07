Donald Trump, Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşme havalimanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı uçağın kapısında karşıladı. İki lider burada önce selamlaştı daha sonra bir süre sohbet etti.

Sohbet sırasında Trump'ın “Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak.” dediği duyuldu.

Katar tarafından ABD'ye hediye edilen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8, ABD Hava Kuvvetleri tarafından "uçan Beyaz Saray"a dönüştürülmüştü.

Trump'ın Türkiye'ye ziyareti, uçağın ilk uluslararası görevlerinden biri oldu.