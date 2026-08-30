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Donanma gemilerinden Boğaz’da 30 Ağustos geçişi

30.08.2026 12:00

NTV - Haber Merkezi

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Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait farklı sınıflardaki gemiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ
IHA

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte TCG Anadolu’nun öncülüğündeki 15 gemi, İstanbul Boğazı’nda kuzeyden güneye doğru geçiş yaptı. Gemiler, Boğaz geçişi sırasında Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı önünden geçerek anıtı selamladı.

Donanma gemilerinden Boğaz’da 30 Ağustos geçişi 1
IHA

Geçişe TCG Anadolu, Savarona, Oruçreis, Salihreis, Turgutreis, Giresun, Heybeliada, Burgazada, Büyükada, Tufan, Amasra, Alemdar, Işın, Dolunay ve Doğanay isimli gemiler katıldı.

Donanma gemilerinden Boğaz’da 30 Ağustos geçişi 2
IHA

Türk Deniz Kuvvetleri’nin farklı sınıflardaki gemilerinin yer aldığı geçiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yapıldı.