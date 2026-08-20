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Dört ürün piyasadan toplatılıyor. Elbiseyi giyen bebeğin boğulma riski var

20.08.2026 12:59

İHA

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Ticaret Bakanlığı, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma riski taşıyan dört bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı.

Dört ürün piyasadan toplatılıyor. Elbiseyi giyen bebeğin boğulma riski var
IHA

Ticaret Bakanlığı, dört bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocukların güvenliği ve tüketicilerin korunması amacıyla piyasanın titizlikle takip edildiği bildirildi.

Dört ürün piyasadan toplatılıyor. Elbiseyi giyen bebeğin boğulma riski var 1
IHA

Açıklamada, yürütülen piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen dört farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandığı kaydedildi.

Dört ürün piyasadan toplatılıyor. Elbiseyi giyen bebeğin boğulma riski var 2
IHA

Vatandaşların piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Dört ürün piyasadan toplatılıyor. Elbiseyi giyen bebeğin boğulma riski var 3
IHA

Bakanlık, vatandaşların güvenliği için piyasa denetimlerinin yakından takip edildiğini ve güvensiz ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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