Dört ürün piyasadan toplatılıyor. Elbiseyi giyen bebeğin boğulma riski var

Açıklamada, yürütülen piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen dört farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandığı kaydedildi.