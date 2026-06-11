Dorukhan Büyükışık cinayetinde son durum. Gözaltındaki tüm şüpheliler tutuklandı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018’de bir inşaat şantiyesinde 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın cansız bedeni bulunmuş, olay kayıtlara ilk etapta “yüksekten düşme” ve “intihar” şüphesiyle geçmişti.

BABA KENDİ İMKANLARIYLA CİNAYET OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI

Ancak acılı baba Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın mücadelesi, kendi imkanlarıyla topladığı deliller, kamera kayıtlarındaki çelişkiler ve hazırlatılan uzman raporları neticesinde olayın intihar değil, cinayet olduğu ve sonrasında delillerin karartılmaya çalışıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Soruşturmanın cinayet eksenine kaymasıyla birlikte geniş çaplı operasyonlar başlatılmış ve çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı.