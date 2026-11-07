Dorukhan Büyükışık davasında 22 saat süren duruşma: 12 tahliye kararı

Olayla ilgili geçen eylül ayında ek iddianame hazırlandı. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında Mehmet Münir Tanyer, Mehmet Taylan Tanyer, Murat Köse, Cevdet Akay, İhsan Gökmen Ellez, Gökhan Aydoğmuş, İbrahim Kazmacı, Yiğit Aykurt, Hasan Ardıç, Aziz Kocataş, Onur Alp Saraç, Hüseyin Kaya, Bilal Çelik, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve Tayfun Çakmakçı hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan, Veli Şenol hakkında ise yalancı tanıklık suçundan 5'er yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Polisler; İsmail Yalçın, Atakan Kaçar, Deniz Asıcı, Duygu Öztürk Özkan, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ, Hüseyin Vurucu, İsmail Köksal ve Musa Erikçi hakkında da kamu görevlisi tarafından suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 7 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi.

Bu iddianame de İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, devam eden davayla birleştirildi. Tutuklu 26 sanıktan Duygu Öztürk Özkan ise yeni doğan bebeği olduğu için ara kararla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.