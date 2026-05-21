Dorukhan Büyükışık dosyası: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı
21.05.2026 08:09
Son Güncelleme: 21.05.2026 08:20
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'de 2018 yılında ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyada ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile yeni bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında İzmir merkezli dokuz ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.
"Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz." diyen Bakan Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
2018'DE BİR İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu.
Büyükışık'ın ölümü kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.
Dorukhan'ın babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın gayretleri neticesinde olayda görevli sekiz polis memuru hakkında dava açılmıştı.
Polislerin savcının talimatına rağmen ilgili kamera görüntülerini sağlıklı biçimde incelemediği ve bir örneğini muhafaza altına almadıkları tespit edilmiş, aktif kameraları tam olarak incelemedikleri, delilleri gerekli biçimde toplamadıkları belirlenmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında dört şantiye bekçisi ile bir inşaat işçisi hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmıştı.