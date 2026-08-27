Düğüm 10 yıl sonra çözüldü. Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde istenen ceza belli oldu
27.08.2026 13:04
Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Dört şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
10 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYET
90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur, 26 Mart 2016'da çöp atmak için kapısını açtığı İstanbul Şişli'deki evinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayet 10 yıl sonra aydınlatılmış, Bülent Gündüz akrabası olan Kanbur'u öldürdüğünü itiraf etmişti.
Yıllar sonra aydınlatılan cinayete ilişkin iddianame hazırlandı. Dört şüpheli hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
"PAKETİNİZ VAR DEDİM, KAPIYI AÇTI"
Bülent Gündüz, cinayeti yıllar önce planladığını ve Kanbur'un dansçılığından rahatsız olduğu için öldürdüğünü öne sürmüştü.
Gündüz şu beyanda bulunmuştu:
“Evine bir iki sefer gelmişliğim var. Zilin üzerinden Aynur Kanbur yazıyordu. Diyafondan paketiniz var dedim, kapıyı açtı. Eskiden görüşmüşlüğümüz vardı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim.”
ZANLILARIN TELEFONLARININ KAPALI OLMASI ŞÜPHELİ BULUNDU
Savcılık, Kanbur'un dansçılığı bırakmasının üzerinden yıllar geçtiğine dikkat çekerek bu anlatımı çelişkili buldu.
İddianamede katil zanlısı Bülent Gündüz'ün olay günü Avcılar'dan metrobüse bindiği, yolculuk sırasında telefonundan SIM kartını çıkarmış olmasının altı çizildi.
Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler Fazlı K., Serdar K. ve Yüksel K.'nın olay öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtları incelendi.
Üç şüphelinin de olaydan önce ve olay sonrasına kadar telefonlarının kapalı olduğu tespit edildi, bu durumun şüphe oluşturduğu ifade edildi.
Savcılık, dört şüpheli hakkında “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Gündüz hakkında ayrıca “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi.