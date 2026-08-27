Düğüm 10 yıl sonra çözüldü. Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde istenen ceza belli oldu

Bülent Gündüz, cinayeti yıllar önce planladığını ve Kanbur'un dansçılığından rahatsız olduğu için öldürdüğünü öne sürmüştü.

Gündüz şu beyanda bulunmuştu:

“Evine bir iki sefer gelmişliğim var. Zilin üzerinden Aynur Kanbur yazıyordu. Diyafondan paketiniz var dedim, kapıyı açtı. Eskiden görüşmüşlüğümüz vardı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim.”