Dün akşamki depremi işaret etti, "Marmara Bölgesi geriliyor" dedi | Naci Görür: Tez zamanda bekliyoruz

Marmara’nın kuzey kolu tamamen deniz tabanından geçtiği için doğrudan içinden fay geçen bir ilçe yoktur ancak bu hat, İstanbul’un güney kıyılarına ve Marmara’ya kıyısı olan diğer şehirlere çok yakın bir konumdadır. Bu nedenle sismik dalgaların şiddeti, faya olan mesafe ve zemin yapısı bir araya geldiğinde bazı bölgeler çok daha yüksek risk taşır.

Marmara kuzey kolunun güzergâhı boyunca sıralanan ilçeler ve olası bir depremde en çok etkilenecek yerler şu şekilde sıralanabilir:

İstanbul (Anadolu Yakası): Adalar (fay hattı doğrudan Adalar’ın güneyinden geçer), Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy sahilleri.

İstanbul (Avrupa Yakası): Fatih (Tarihi Yarımada), Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri sahilleri.

Kocaeli: İzmit, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Gebze (Körfez çıkışı).

Tekirdağ: Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa (Merkez) ve Şarköy açıkları.