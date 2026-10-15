Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in kim olduğu birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in nasıl öldüğü sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Dündar Ziya Gültekin kimdir?

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin , Düzce’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç çarpıştı. Kazada. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de aralarında olduğu 5 kişi kazada yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza yerinde kalbi durdurduğu öğrenilen Başkan Vekili Gültekin, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

1983 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Dündar Ziya Gültekin, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Ticari faaliyetlerini serbest olarak sürdürmekte olup evli, üç çocuk babasıdır ve İngilizce biliyordu.

Siyasete 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları bünyesinde adım attı. 2008-2012 yılları arasında ilçe gençlik kolları başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. 2012-2019 yılları kapsayan 4, 5 ve 6. dönemlerde ilçe başkan yardımcısı olarak teşkilat çalışmalarında bulundu.

2018 Genel Seçimleri ile 2019 Yerel Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevini yürüttü. 2023 Genel Seçimleri ve 2024 Yerel Seçimleri’nde ise SKM Başkan Vekili olarak sahada yer aldı. 31 Mart 2019’da Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek 2019-2025 yılları arasında mecliste partisini grup başkan vekili sıfatıyla temsil etti.

Toplumsal ve sivil toplum alanındaki çalışmaları çerçevesinde 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri olarak görev aldı.