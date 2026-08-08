Dünyaca ünlü "Bozkırın aslanları" podyuma çıktı. Kangallar en güzel seçilmek için yarıştı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri, dereceye giren köpeklerin sahiplerine ödül ve çeşitli hediyeler verdi.



Uzun, Kangal çoban köpeğinin, Sivas'ın en önemli marka değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Etkinliği şehrin bir diğer önemli değeri olan Sıcak Çermik Kaplıcası'nda düzenlediklerine işaret eden Uzun, "Bu etkinliğe katılım sağlayan, 22 ilden gelen tüm yarışmacılarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bu etkinlik bir gerçeği gösteriyor, Kangal köpeğinin şu an itibarıyla sadece Sivas'ta değil, diğer illerde de yetiştirildiğini ve değer gördüğünü gözlemlemiş bulunmaktayız." dedi.