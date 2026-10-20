Dünyada üç kişide görülmüştü, Türkiye'de ilk. Tıp literatürüne girecek ameliyat Giresun'da yapıldı
20.10.2026 13:59
Son Güncelleme: 20.10.2026 16:07
Giresun'da idrarda kanama şikayetiyle hastaneye başvuran mesane kanseri hastası Fahri Çakır'ın sağ böbreğinin leğen kemiği içinde olduğu belirlendi. Çakır, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
Giresun'da idrarda kanama şikayetiyle Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği’ne başvuran Fahri Çakır’a (67) yapılan tetkiklerde, mesanede kitle tespit edildi. İlk aşamada, kapalı yöntemle çıkarılan kitle, patolojik incelemeye gönderildi.
İnceleme sonucunda kanserin mesane kasına ilerlediği belirlendi. Hastaya, mesanenin tamamının alındığı ve idrarın vücuttan atılmasını sağlayan bir ameliyatın yapılmasına karar verildi.
Ameliyat öncesinde, hastanın sağ böbreğinin normal anatomik konumunda olmadığı, leğen kemiği içerisinde ve mesaneye yakın yerleştiği saptandı. Pelvik böbrek olarak tanımlanan anatomik farklılık, operasyonun risk ve zorluk derecesini artırdı.
DÜNYADA ÜÇ, TÜRKİYE'DE İSE İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Op. Dr. Burhan Özdemir, Op. Dr. Ertürk Altun, Op. Dr. Olcay Yıldırım ve Op. Dr. Hakan Keskin’in yer aldığı ekip tarafından ayrıntılı cerrahi planlama gerçekleştirildi.
Ameliyatın ardından hasta Fahri Çakır, sağlığına kavuşurken, dünyada daha önce 3 kez, Türkiye’de ise ilk olduğu ifade edilen operasyonun tıp literatürüne kazandırılması için bilimsel çalışma başlatıldı.
"ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM"
Op. Dr. Burhan Özdemir, hastanede mesane kanseri üzerine oldukça tecrübeli bir klinik olduklarını belirterek şöyle konuştu:
“Bu hasta özelinde biraz daha farklı bir durum mevcuttu. Çok nadir görülen bir durumdu. Hastamızın böbreği mesanesinin hemen yanında, leğen kemiğin içindeydi. Normalde birer tane olması gerekirken 4 tane atardamarı, 3 tane de toplardamarı vardı. Mesanesini alırken, lenf bezlerini temizlerken, atardamarına ve toplardamarına zarar verilmemesi gerekiyordu. Bu açıdan öncesinde ekip arkadaşlarımızla ayrıntılı bir değerlendirmemizi yaptık. Anjiyografi görüntülerini inceledik. Ameliyatımız da çok başarılı geçti, hastamızın şifa bulmasından biz de oldukça mutluyuz.”
"TÜRKİYE'DE İLK VAKA"
Op. Dr. Ertürk Altun Türkiye’de ilk kez böyle bir vakayla karşılaşıldığını ifade ederek, “Yaptığımız literatür taramasında, bu şekilde pelvik böbrekle radikal sistektomi artı üriner diversiyon dediğimiz ameliyatın daha önce dünya literatüründe 3 tane olduğunu fark ettik ve Türkiye'den hiç böyle bir vaka bildirimi olmadığını gördük. Pelvik böbrek damarlanması, damarsal yapıları ve idrar kanalının korunması, bizim için oldukça önemliydi. Yaptığımız ameliyatta böbreği ve fonksiyonlarını korumayı başardık. Hastamız da şu anda iyi. Bizim için, en sevindirici haber de bu. Yaptığımız literatür taramasında Türkiye'de böyle bir vaka bildirimi olmadığını gördük. Biz de tabii bunu literatüre kazandıracağız. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bunu bilimsel camiada da yayınlayacağız.” dedi.
"HEKİMLERİMİZ SAYESİNDE İYİYİM"
Sağlığına kavuşan Fahri Çakır ise "Hastaneye başvurduğumda doktorum mesane kanseri olduğumu söyledi. Sağ böbreğimin de yerinde olmadığını söylediler. Ameliyata karar verdik. Böbreğim ağrıyordu. Ortaya mesane sorunu çıktı. Şu anda iyiyim, hekimlerimiz sayesinde." diye konuştu.