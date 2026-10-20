Dünyada üç kişide görülmüştü, Türkiye'de ilk. Tıp literatürüne girecek ameliyat Giresun'da yapıldı

Op. Dr. Ertürk Altun Türkiye’de ilk kez böyle bir vakayla karşılaşıldığını ifade ederek, “Yaptığımız literatür taramasında, bu şekilde pelvik böbrekle radikal sistektomi artı üriner diversiyon dediğimiz ameliyatın daha önce dünya literatüründe 3 tane olduğunu fark ettik ve Türkiye'den hiç böyle bir vaka bildirimi olmadığını gördük. Pelvik böbrek damarlanması, damarsal yapıları ve idrar kanalının korunması, bizim için oldukça önemliydi. Yaptığımız ameliyatta böbreği ve fonksiyonlarını korumayı başardık. Hastamız da şu anda iyi. Bizim için, en sevindirici haber de bu. Yaptığımız literatür taramasında Türkiye'de böyle bir vaka bildirimi olmadığını gördük. Biz de tabii bunu literatüre kazandıracağız. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bunu bilimsel camiada da yayınlayacağız.” dedi.