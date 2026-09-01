Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri 2026 açıklandı. Türk şirketleri kaçıncı sırada?
01.09.2026 09:33
Son Güncelleme: 01.09.2026 10:00
ABD merkezli Defense News, 2026 yılı dünyanın en büyük savunma ve havacılık şirketleri listesini yayımladı. Türkiye'den 5 şirketin yer aldığı listede sıralama dikkat çekti.
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri bir kez daha küresel ölçekte sıralandı. ABD merkezli yayın kuruluşu Defense News, şirketlerin 2025 yılı savunma gelirlerini baz alarak hazırladığı 2026 Top 100 listesini açıkladı.
TÜRKİYE'DEN 5 ŞİRKET LİSTEDE
Listenin zirvesinde değişiklik yaşanmadı. Lockheed Martin, RTX ve General Dynamics dünyanın en fazla savunma geliri elde eden şirketleri oldu. Türkiye ise listeye 5 şirketle girdi.
Türk şirketleri arasında en dikkat çekici gelişme, ARCA Savunma'nın ilk kez Top 100'e girmesi oldu.
İşte ilk 100'deki en büyük savunma sanayii şirketleri ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri:
1- LOCKHEED MARTİN - ABD
2- RTX - ABD
3- GENERAL DYNAMİCS - ABD
4- NORTHROP GRUMMAN - ABD
5- BAE SYSTEMS - BİRLEŞİK KRALLIK
6- THE BOEİNG COMPANY - ABD
7- AVİATİON INDUSTRY - ÇİN
8- L3HARRİS TECHNOLOGİES - ABD
9- LEONARDO - İTALYA
10- AİRBUS - HOLLANDA/FRANSA
40- ASELSAN - TÜRKİYE
Türkiye'den listeye giren şirketler arasında en üst sırada ASELSAN yer aldı.
Geçen yıl 43. sırada bulunan ASELSAN, bu yıl 40. sıraya yükseldi. Şirketin 2025 savunma geliri 4,46 milyar dolar olarak kaydedildi.
48- TUSAŞ - TÜRKİYE
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise listede bu yıl 48. sırada yer aldı.
Geçen yıl 47. sırada bulunan şirket, bir basamak gerilemesine rağmen 2025 yılında 3,65 milyar dolarlık savunma geliri elde etti.
53- ARCA - TÜRKİYE
ARCA Savunma, Defense News'in 2026 Top 100 listesinde 53. sırada kendisine yer buldu.
Şirketin 2025 yılındaki savunma geliri 3 milyar dolar olarak açıklandı. ARCA Savunma'nın toplam gelirinin yüzde 100'ünü savunma faaliyetlerinden elde ettiği belirtildi.
Bu sonuç, ARCA'yı listede Türkiye'nin önemli savunma şirketlerinden biri haline getirdi. Şirket, 3,65 milyar dolarlık savunma geliriyle 48. sırada bulunan TUSAŞ'ın ardından yerini aldı.
ARCA Savunma'nın listeye doğrudan 53. sıradan girmesi, Türk savunma sanayisinin son yıllardaki büyümesinin dikkat çekici göstergelerinden biri olarak öne çıktı.
64- ROKETSAN - TÜRKİYE
Listenin Türk savunma sanayisi açısından dikkat çeken bir diğer şirketi ROKETSAN oldu.
Geçen yıl 71. sırada bulunan ROKETSAN, 2026 listesinde 64. sıraya yükseldi. Şirketin 2025 savunma geliri 2,37 milyar dolar olarak açıklandı.
80- MKE - TÜRKİYE
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de Türkiye'den listeye giren şirketler arasında yer aldı.
MKE, 1,42 milyar dolarlık 2025 savunma geliriyle 80. sırada gösterildi.