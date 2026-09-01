Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri 2026 açıklandı. Türk şirketleri kaçıncı sırada?

Listenin zirvesinde değişiklik yaşanmadı. Lockheed Martin, RTX ve General Dynamics dünyanın en fazla savunma geliri elde eden şirketleri oldu. Türkiye ise listeye 5 şirketle girdi.

Türk şirketleri arasında en dikkat çekici gelişme, ARCA Savunma'nın ilk kez Top 100'e girmesi oldu.

İşte ilk 100'deki en büyük savunma sanayii şirketleri ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri: