Dünyanın konuştuğu rokete kadın eli değdi. Yıldırımhan nasıl geliştirildi, etkisi ne olacak?
06.05.2026 15:57
Son Güncelleme: 06.05.2026 16:21
Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesini geliştiren ekibin lideri Nilüfer Kuzulu, NTV yayınında Yıldırımhan'a ilişkin ayrıntıları anlattı.
İstanbul'da kapılarını açan SAHA EXPO 2026'daki en dikkat çekici ürün Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan oldu.
6 bin kilometrelik menzile sahip olan roket, Türk savunma sanayiinin ulaştığı zirveyi gösteriyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen roket, ilk olma özelliğinin yanı sıra teknik donanımıyla da dikkat çekiyor.
AR-GE MÜDÜRÜ YILDIRIMHAN'I ANLATTI
Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtiliyor. Sistem yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullanıyor ve dört roket motoruyla tahrik edildiği ifade ediliyor.
Dünya medyası tarafından da yakından takip edilen Yıldırımhan'ı geliştiren ekibin başındaki isim ise Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Müdürü Nilüfer Kuzulu.
Kuzulu, SAHA EXPO'da NTV yayınına katılıp füzeye ilişkin ayrıntıları anlattı.
"YILDIRIMHAN TÜRKİYE'NİN VİZYONUNUN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ"
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaklaşık 10 yıldır hipersonik ürünler üzerinde çalıştığını anlatan Kuzulu, "Roket motorlarımızla ilgili çalışmalarımızı geçen sene tamamlamıştık. Şimdi gövdesi ve yakıtıyla birlikte tamamladıktan sonra ürünümüzü lanse etmeye geldik." dedi.
Kuzulu, Yıldırımhan'ın Türkiye'nin vizyonunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.
YILDIRIMHAN'IN YAKITINDA SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ
Yıldırımhan'ın kullandığı yakıta ilişkin ayrıntılar da paylaşan Kuzulu, ürünün Türkiye'de üretilen bir ürün olmadığını ancak bakanlık çalışmasıyla artık seri üretime geçildiğini anlattı.
Kuzulu, "Seri üretimini tamamladığımız bir yakıtımız ve tesisi var. Roket yakıtımız var, harp başlığımız var." dedi.
Ar-Ge Müdürü Kuzulu, Milli Savunma Bakanlığı'nın roket motorları üzerinde çalışırken aynı zamanda jet ve helikopter motorları üzerinde de çalışmalar sürdürdüğünü kaydetti.
MSB'NİN GELİŞTİRDİĞİ JET MOTORU
SAHA EXPO'da sergilenen ürünler Yıldırımhan'la sınırlı değil. Bakanlık fuarda bir de jet motoru sergiliyor.
Bu motorla ilgili konuşan Kuzulu, "Ebat olarak diğer motorlara benziyor olsa da teknik olarak içerisinde kullanılan kompresörler çok daha farklı." ifadesini kullandı.
GÖLGEHAN JAMMER'I
Bugüne kadar en güçlü frekans aralığındaki Gölgehan isimli jammer da sergilenen ürünler arasında yer alıyor.
Ürünün en önemli özelliği frekans atlatabilmesi. Ürün frekans atlattığında istenilen bölgeyi sinyallere kapatıp, istenilen bölgeyi kapatma dışında bırakabiliyor.
İSRAİL BASINI: KIYAMET CANAVARI
Yıldırımhan, dünya basınında da ses getirdi.
İsrail merkezli Maariv gazetesi, "Dünyayı şaşırtan balistik füze canavarı tanıtıldı" başlıklı haberinde, Yıldırımhan'ın stratejik caydırıcılık yeteneğinde önemli bir ilerlemeyi işaret ettiğine vurgu yapıldı.
İsrailli bir başka yayın organı olan Kikar gazetesi ise, "Türkiye'den gelen cehennem" diye başlık attı.
Yıldırımhan, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri medyasında da haber oldu.