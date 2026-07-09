Duruşmada başlayan kavga sokağa taşındı: Biri polis üç yaralı
09.07.2026 11:42
Bursa'da duruşma salonunda başlayan tartışma adliyenin dışında devam etti. Çıkan olaylarda biri polis üç kişi yaralandı.
Bursa Adliyesi'nde çıkan kavgada biri polis, üç kişi yaralandı.
Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.
Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık arasındaki tartışma adliye koridorunda devam ederken, adliye binasına takviye ekipler yönlendirildi.
Binadan çıkarılan taraflar arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Arbede sırasında bir polis memuru kolundan yaralanırken, iki şüpheli de darp sonucu yaralandı.
Beş şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.