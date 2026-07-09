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Duruşmada başlayan kavga sokağa taşındı: Biri polis üç yaralı

09.07.2026 11:42

DHA

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Bursa'da duruşma salonunda başlayan tartışma adliyenin dışında devam etti. Çıkan olaylarda biri polis üç kişi yaralandı.

Duruşmada başlayan kavga sokağa taşındı: Biri polis üç yaralı
DHA

Bursa Adliyesi'nde çıkan kavgada biri polis, üç kişi yaralandı.

 

Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Duruşmada başlayan kavga sokağa taşındı: Biri polis üç yaralı 1
DHA

Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık arasındaki tartışma adliye koridorunda devam ederken, adliye binasına takviye ekipler yönlendirildi.

 

Binadan çıkarılan taraflar arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Duruşmada başlayan kavga sokağa taşındı: Biri polis üç yaralı 2
DHA

Arbede sırasında bir polis memuru kolundan yaralanırken, iki şüpheli de darp sonucu yaralandı.

Duruşmada başlayan kavga sokağa taşındı: Biri polis üç yaralı 3
DHA

Beş şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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