Duruşmada gerginlik. Tutuklu savcı, meslektaşının "susturulmasını" istedi, hakim araya girdi
12.06.2026 14:58
Son Güncelleme: 12.06.2026 14:59
Hakim Aslı Kahraman'ı odasında silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, ikinci duruşmada "Savcı bu işi bilmiyor.", "Bu savcıyı susturur musunuz?" gibi ifadelerle meslektaşlarına sataştı. Hakim, "Savcıları eleştirdin, müştekiyi eleştirdin, artık savunma yap." diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 13 Ocak'ta 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı odasında silahla ateş edip yaraladı.
Savcı Kılıçaslan, ikinci kez ateş etmek isterken odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı Yakup K. müdahale etti. Hakim Kahraman olaydan yaralı olarak kurtuldu.
Kılıçaslan hakkında iddianamede “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla ve zincirleme şekilde tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “ısrarlı takip” suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.
42 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Savcılık mütalaasında sanık Kılıçaslan hakkında “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla ve zincirleme şekilde tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “ısrarlı takip” suçlarından, 20 yıldan 42 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
"BELLİ Kİ SAVCI BU İŞİ ÇOK BİLMİYOR"
Kılıçaslan, sanık kürsüsünde duruşma savcısını eleştirdi.
“Tutuklu bir dosyada iki buçuk ay sonrasına duruşma günü verildi ve ara celsede savcı beyin mütalaasını sunması istendi. Duruşmaya iki gün kala; ben hiç duruşma savcılığı yapmadım, soruşturma savcılığı yaptım ancak duruşma savcısı, 68 gün sonra iddianameyi önümüze kopyala-yapıştır şekilde koydu” diyen Kılıçaslan, şöyle devam etti:
“Belli ki savcı bu işi çok bilmiyor, işten bihaber. Sevgili babam 30 yıl bu mesleğe hizmet etti. Yani müsnet suçtan yargılanmamı anlamıyorum. Herkesin huzurunda çelişkiler, yalanlar var. İlk celseden sonra tutuklu yargılanmama gerek yoktu.”
“BU SAVCIYI SUSTURUR MUSUNUZ?”
Kılıçarslan, duruşma savcısı tarafından "Bakın size bir şey söylemiyorum ama şahsıma yönelik bir şey söylemeyin" diye uyarıldı.
Bunun üzerine sanık savcı, "Rica ediyorum, bu savcıyı susturur musunuz?" dedi.
Duruşmada kısa süreli gerginlik yaşandı.
"HER ZAMAN SİLAH TAŞIYORUM, HAYRET BİR ŞEY"
Sanık Kılıçaslan, sadece o gün silah taşıdığının iddia edilmesine te “tepki gösterdi.”
“Sorun arkadaşlarıma; ben her zaman silah taşıyorum. Hayret bir şey. Ben liyakatsız derken inanın çok hafif söylüyorum. Bu kadar gaddarca muameleye maruz kalan saldırır, ben saldırmıyorum. Savcı Bey, ‘şüpheden sanık yararlanır’ bu size bir şey çağrıştırıyor mu? Şüpheden sanık yararlanır’ın adeta üstünde tepiniyor.” dedikten sonra şöyle devam etti:
- "Savcı Bey’in hukukla hiçbir ilgisi yok, hukuku çiğniyor. İnanamıyorum, ben Cumhuriyet savcılığı mı yaptım? Bu arkadaş başka bir meslekten geliyor herhalde. Ama ben bunu neden yaptığını biliyorum; ilgisizlikten ve korkusundan. Korku en büyük hastalıktır. Şu mütalaayla toplumun zekasıyla alay ediyor ve toplumun zekasını düşürüyor.
- Tamam, medyadan korktunuz, sosyal medyadaki 18 yaşındaki ergenlerden korktunuz ama başka bir mütalaa verebilirdiniz. Savcı, 68 günde kopyala-yapıştır yapmayı becerebilmiş. Dosyada benim kullanımımda olup olmadığı belli olmayan bir mail adresi var. Ben iki sene aile içi şiddet ve kadına şiddet bürosunda görev yaptım.
- En çok karşılaştığımız suç, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek. Yani bu inanılmaz bir şey. Buraya da direkt kopyala-yapıştır yapılmış. Nasıl verileri ele geçirmişim? İsteyin bakanlıktan, isteyin jandarmadan. Ben bunları nereden ele geçirmişim? Savcı iyi ki duruşma savcısıymış, soruşturma savcısı olsaymış yazık bu millete, vatana."
"SAVCILARI ELEŞTİRDİN, MÜŞTEKİYİ ELEŞTİRDİN, ARTIK SAVUNMA YAP"
Mahkeme Başkanı, sanığın esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaması ve farklı konulara girmesi sebebiyle tepki gösterdi.
"45 dakikadır savunma yapıyorsun, duruşma savcısını eleştirdin, kovuşturma savcısını eleştirdin, müştekiyi eleştirdin, herkesi eleştirdin. Artık mütalaaya karşı savunma yap." dedi.