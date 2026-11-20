Duvarları şiirle doldurmuştu, aşık kiracı ilk kez konuştu. "Uyuyuncaya kadar yazıyordum"
20.11.2026 20:46
Son Güncelleme: 20.11.2026 20:56
İstanbul'da tahliye edildiği evin duvarlarına aşk şiirleri yazan Abdullah Gönen, "İşten geliyordum, bir iki saat zamanım oluyordu. Uyuyuncaya kadar yazıyordum" dedi.
İstanbul Büyükçekmece'de kiracı olarak oturduğu evde 9 aydır kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Abdullah Gönen'in evin tüm duvarlarına şiirler yazarak gündeme gelmişti.
Fatih Mahallesi'nde bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki dairesinde yaşayan iki yıllık kiracısından yaklaşık dokuz aydır ödeme alamayan ev sahibi, tahliye davası açmıştı.
Yasal sürecin tamamlanmasının ardından kiracı evi tahliye ederken daireyi kontrole giden ev sahibin avukatı ise evin duvarları, kapı ve pencereleri, mutfak dolapları ile kombinin üzerine yazılar yazıldığını görmüştü.
Abdullah Gönen yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu.
"TAVANA YAZI YAZMAK ZOR"
Kiracı Abdullah Gönen, yaşanan olayı aktararak, şunları söyledi:
"Sıkıntılı başladı, iş hayatımızla ilgili sıkıntılar vardı. Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik, dolayısıyla 1-2 ay kiramız gecikti. Ondan sonra ödeme yaptık, sonra tekrar 1-2 ay gecikme olmuştu. Ev sahibinden mühlet istedik, bize biraz zaman ver diye. Ondan sonra bir türlü düzelemedik, ödeyemedik.
O sırada kız arkadaşım da hapse girmişti, aslında o da yabancı olduğu için pasaportunun süresi bitmişti. O sıkıntılı dönemde nasıl başladığını bilmiyorum. Kendiliğinde başladım, oradan devam etti. Tavana yazı yazmak çok zor, o yüzden devam edemedim. Tavanlar kalmıştı" dedi.
Uyurken meşhur olduğunu anlatan Gönen, “Haberleri görünce şaşırdım, böyle bir şey olacağını rüyamda görsem inanmazdım. İlkten avukat paylaşmış, üzüldü. O da, evi mağdur etti diye paylaştı. Mağdur değil, biz oradan çıkarken boyayıp çıkacaktık. 7-8 ay kiramız gecikti, şu an yeni bir dükkan kurmayla uğraşıyorum. Toparlayıp, kirayı toplu bir şekilde vereceğim. Zaten kentsel dönüşüme girdi, üst katlar komple boşaldı. Boşalan yerlere de kiracı almıyorlar, satılık yazıyorlar. Boyayıp çıkacaktık ama kentsele gireceği için yıkılıncaya kadar oturacaktık” diye konuştu.
"UYUYUNCAYA KADAR YAZIYORDUM"
Gönen, “Kız arkadaşım hapisten çıkınca bu kadar şaşırmadı. Sonra o da şaşırdı. Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor. O sıralar işten geliyordum, bir iki saat zamanım oluyordu. O ara uyuyuncaya kadar yazıyordum. Ama bazen kendimi kaptırırdım ki, akşam 18.00'a kadar yazıyordum” dedi.
"MUTFAĞA YEMEKLE İLGİLİ ŞİİRLER YAZDIM"
Evdeki yazıları 2.5-3 ay içinde yazdığını belirten Gönen, "Normalde küçük kalemle yazdım, yer kalmayınca bu sefer o yazıların üstünden büyük kalemle yazmaya başladım. Evin her köşesini konusuna göre şiirler yazdım. Mesela mutfağına yemek üzerine şiirler yazdım" ifadelerini kullandı.