Kiracı Abdullah Gönen, yaşanan olayı aktararak, şunları söyledi:

"Sıkıntılı başladı, iş hayatımızla ilgili sıkıntılar vardı. Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik, dolayısıyla 1-2 ay kiramız gecikti. Ondan sonra ödeme yaptık, sonra tekrar 1-2 ay gecikme olmuştu. Ev sahibinden mühlet istedik, bize biraz zaman ver diye. Ondan sonra bir türlü düzelemedik, ödeyemedik.

O sırada kız arkadaşım da hapse girmişti, aslında o da yabancı olduğu için pasaportunun süresi bitmişti. O sıkıntılı dönemde nasıl başladığını bilmiyorum. Kendiliğinde başladım, oradan devam etti. Tavana yazı yazmak çok zor, o yüzden devam edemedim. Tavanlar kalmıştı" dedi.