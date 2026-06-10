E-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Haziran E-Devlet'te erişim sorunu
10.06.2026 13:53
Son Güncelleme: 10.06.2026 14:43
Türkiye'nin dijital kamu hizmeti platformu e-Devlet Kapısı üzerinden resmi işlemlerini halletmek isteyen milyonlarca vatandaş, hem mobil uygulama hem de web tarayıcıları üzerinden sisteme giriş yapmaya çalışırken beklenmedik bir hatayla karşılaştı. 404 hatasıyla karşılaşan vatandaşlar, "E-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor.
E-Devlet çöktü mü? Sorusunun yanıtı, resmi platform üzerinden işlemlerini yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. E-Devlet Kapısı üzerinden siteye erişim sağlamakta zorlanan vatandaşlar, sistemin çöküp çökmediğini merak ediyor. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?
E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?
10 Haziran Çarşamba günü e-Devlet Kapısı'na giren vatandaşların ekranlarında "404 - Sayfa Görüntülenemiyor", "Bu siteye ulaşılamıyor" ya da "Teknik bir aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarıları belirdi.
Sistemde yaşanan arızanın neden olduğu ise henüz bilinmiyor.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SONRASI GÜNDEMDE
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 YKS sınav giriş yerlerini erişime açma hazırlıkları ve bu kapsamda e-Devlet üzerinden ÖSYM AİS ekranına bağlanmaya çalışan milyonlarca öğrenci ile velinin aynı anda sisteme yüklenmesi, ana sunucularda aşırı trafik yoğunluğuna ve anlık kilitlenmeye neden olmuş olabileceği öngörülüyor.