E-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Haziran E-Devlet'te erişim sorunu

10 Haziran Çarşamba günü e-Devlet Kapısı'na giren vatandaşların ekranlarında "404 - Sayfa Görüntülenemiyor", "Bu siteye ulaşılamıyor" ya da "Teknik bir aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarıları belirdi.

Sistemde yaşanan arızanın neden olduğu ise henüz bilinmiyor.