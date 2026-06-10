E-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Haziran E-Devlet'te erişim sorunu

10.06.2026 13:53

Son Güncelleme: 10.06.2026 14:43

Aydın Kayar

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Türkiye'nin dijital kamu hizmeti platformu e-Devlet Kapısı üzerinden resmi işlemlerini halletmek isteyen milyonlarca vatandaş, hem mobil uygulama hem de web tarayıcıları üzerinden sisteme giriş yapmaya çalışırken beklenmedik bir hatayla karşılaştı. 404 hatasıyla karşılaşan vatandaşlar, "E-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

E-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Haziran E-Devlet'te erişim sorunu
Anadolu Ajansı

E-Devlet çöktü mü? Sorusunun yanıtı, resmi platform üzerinden işlemlerini yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. E-Devlet Kapısı üzerinden siteye erişim sağlamakta zorlanan vatandaşlar, sistemin çöküp çökmediğini merak ediyor. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? 1
Anadolu Ajansı

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

10 Haziran Çarşamba günü e-Devlet Kapısı'na giren vatandaşların ekranlarında "404 - Sayfa Görüntülenemiyor", "Bu siteye ulaşılamıyor" ya da "Teknik bir aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarıları belirdi.

 

Sistemde yaşanan arızanın neden olduğu ise henüz bilinmiyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SONRASI GÜNDEMDE 2
Anadolu Ajansı

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SONRASI GÜNDEMDE

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 YKS sınav giriş yerlerini erişime açma hazırlıkları ve bu kapsamda e-Devlet üzerinden ÖSYM AİS ekranına bağlanmaya çalışan milyonlarca öğrenci ile velinin aynı anda sisteme yüklenmesi, ana sunucularda aşırı trafik yoğunluğuna ve anlık kilitlenmeye neden olmuş olabileceği öngörülüyor.