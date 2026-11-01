E-Devlet yaş doğrulaması yapma ekranı. Sosyal medya yaş doğrulaması nasıl ve nereden yapılacak?
01.11.2026 10:37
Milyonlarca sosyal medya kullanıcısını doğrudan ilgilendiren yeni yönetmelik bugün yürürlüğe girdi. Artık Instagram, TikTok ve X gibi platformlarda hesap açarken yaş doğrulama şartı aranacak.
Sosyal medya yaş doğrulamasının nasıl yapılacağıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte artık 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya üzerinden hesap açılışları engellenecek. Doğrulama yapan 15 yaş üstü kişiler ise mevcut hesaplarını kullanmaya devam edecek. Peki, sosyal medya yaş doğrulaması nasıl yapılır?
YAŞ DOĞRULAMA BELİRTECİ İLE DOĞRULANACAK
Yönetmelikle "yaş doğrulama" standartları da belirlendi. Buna göre sosyal ağ sağlayıcı, hesap oluşturulması aşamasında kullanıcının yaş durumunu e-Devlet Kapısı üzerinden "yaş doğrulama belirteci" ile doğrulayacak.
SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?
Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek.
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek.
Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra Siber Güvenlik Başkanlığının hizmetinden dijital belirteç oluşturacak ve bunu hesap açacağı sosyal medya platformuna iletecek.
Platform, belirtecin geçerliliğini kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak. Eğer, kullanıcı 15 yaşından küçükse hesap açılmayacak, 15-17 yaş grubundaysa çocuklara özgü kurallarla hesabını kullanabilecek.
Belirteç yalnızca kişinin 15 yaşını doldurup doldurmadığını ve 15 yaşını doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını gösterecek.
15 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN HESAPLARI ONAYLANMAYACAK
Yaş doğrulaması sonucunda 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen çocukların hesap açılış talepleri onaylanmayacak. 15 yaş üstü ise "çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet" esaslarına tabi tutulacak.
15 yaşını doldurmuş çocuk kullanıcıya ait kişisel verilerin korunması amacıyla sosyal ağ sağlayıcı, yüksek düzeyde gizlilik ayarlarını varsayılan olarak uygulayacak.
Ayrıştırılmış hizmet kapsamında bulunan çocuk hesapları, varsayılan olarak gizli hesap olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek.
Çocuklar, yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Ayrıca diğer kullanıcılar, çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.
EBEVEYNLER ÇOCUKLARININ HESAPLARINI KONTROL EDEBİLECEK
Yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn denetim araçları sunma zorunluluğu da getirildi.
Bu kapsamda ebeveynler, çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecek.
YAŞ DOĞRULAMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
1 Kasım'da yürürlüğe giren yönetmelikle, mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek.
Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları ise kapatılacak.