e-Devlet'e girince öğrendi. Mercedes'i beyaz eşya çıktı
31.08.2026 12:55
Otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için e-Devlet'e giren bir sürücü, aracının ülkeye beyaz eşya olarak sokulduğunu gördü.
Mercedes marka otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için e-Devlet'e giren Selim Calap isimli vatandaş, aracında hak mahrumiyeti olduğunu öğrendi.
Olay Kocaeli'de yaşandı.
Selim Calap isimli vatandaş, 2018 yılında Trabzon'da satın aldığı 2006 model aracının ceza veya borç durumu olup olmadığını kontrol etmek istedi.
e-Devlet'e girip sorgulama yapan Calap, otomobili üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu gördü. Calap, aynı zamanda Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyası bulunduğunu da fark etti.
Yapılan araştırmada, aracın şasi numarasında veya donanımında herhangi bir oynama (change) olmadığı ancak gümrük vergisini düşük ödemek amacıyla Türkiye'ye buzdolabı veya klima gibi beyaz eşya olarak beyan edilerek sokulduğu ortaya çıktı.
"TESADÜF ESERİ ÖĞRENDİM"
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Selim Calap, aracın tüm vergilerini düzenli ödediğini belirterek, mahkeme sürecini tamamen tesadüf eseri öğrendiğini aktardı.
Araçtan memnun olduğunu ancak yasal süreç nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Calap, "Ben geçen yıla kadar bunu bilmiyordum, tesadüfen örendim. Araç yurt dışından bir şekilde beyaz eşya olarak sokulmuş, araştırmalarımız neticesinde bize öyle söylendi." dedi.
"VERGİLERİMİ ÖDEDİM BORCUM YOK"
Calap, mahkeme sürecinin devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"- Bu yılın mart ayında mahkememiz oldu ve altı ay sonrasına ertelenmişti. Yani 30 Eylül'de yeniden mahkememiz olacak. Bakalım, sonuç ne olacak?
- Ben aracımdan memnunum. Devletimizden bu işin çözülmesini istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla benim aracım üzerinde yaklaşık bin mağdur var ama genel olarak bu şekilde ise yaklaşık 10 bin mağdurun olduğu duyumunu aldık.
- Aracımın her vergisini ödedim, muayenesini yaptırdım. Herhangi bir borcum da yoktur."
"ARABAM BEYAZ EŞYA GÖZÜKÜYOR"
Otomobilinin gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğunu öğrenince şok yaşadığını aktaran Calap, şöyle devam etti:
"- Beyaz eşya olayı şok etkisi oluşturdu. Neticede arabamız var ama beyaz eşya olarak gözüküyor. Beyaz eşya ama hani buzdolabı mı, çamaşır makinesi mi bunu bilemiyorum.
- Bize söylenen beyaz eşya olduğuydu. Şu an mağdur durumdayız. Aracımızı satmak istesek satamıyoruz. İnşallah önümüzdeki mahkeme sürecinde bu iş çözülür diye ümit ediyoruz."