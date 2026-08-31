e-Devlet'e girince öğrendi. Mercedes'i beyaz eşya çıktı

Calap, mahkeme sürecinin devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"- Bu yılın mart ayında mahkememiz oldu ve altı ay sonrasına ertelenmişti. Yani 30 Eylül'de yeniden mahkememiz olacak. Bakalım, sonuç ne olacak?

- Ben aracımdan memnunum. Devletimizden bu işin çözülmesini istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla benim aracım üzerinde yaklaşık bin mağdur var ama genel olarak bu şekilde ise yaklaşık 10 bin mağdurun olduğu duyumunu aldık.

- Aracımın her vergisini ödedim, muayenesini yaptırdım. Herhangi bir borcum da yoktur."