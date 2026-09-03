Ebru hemşirenin yardım çığlığı: "Ölmeden önce sesimi duyun"
03.09.2026 12:23
İstanbul Bahçeşehir'de hemşire Ebru Anik, uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından dövüldüğünü iddia ederek yardım çağrısında bulundu.
İstanbul Başakşehir'de yaşayan hemşire Ebru Anik (26), 2023 yılı aralık ayında Mustafa M. (30) ile başlayan 3 yıllık ilişkilerinin son 1,5 yılında şiddet gördüğünü, ayrılmak istediğinde ise tehdit ve şantajla ilişkiyi sürdürmeye zorlandığını öne sürdü.
Ailesinin de tehdit edilmesi üzerine korktuğu için şikayetini geri çekmek zorunda kaldığını anlatan Ebru hemşire, iddiaya göre yaklaşık bir ay önce dövülüp burnu kırıldı. Tekrar şikayetçi olan Anik, Mustafa M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
"BENİ KORUYUN"
Ebru hemşire iddiaya göre 27 Ağustos saat 06.30 sıralarında yaşadığı sitenin girişine gelen Mustafa M.'nin saldırısına uğradı, güvenlik görevlilerinin önünde dövüldü. Anik, “Lütfen beni koruyun. Bu kişi gördüğünüz gibi asla kimseden korkmuyor. Ne devletten, ne polisten, ne haktan, hukuktan, ne de kararlardan. Uzaklaştırma kararı bile bu adamı durduramıyor, hala beni tehdit ediyor, dışarıda geziyor, ifade veriyor ve çıkıyor.” dedi.
"HER SEFERİNDE BENİ TEHDİTLE, ŞANTAJLA ZORLA YANINDA TUTTU"
Ebru hemşire “Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu. Tehdidin boyutları her seferinde o kadar çok arttı ki aileme kadar ulaştı ve ailemi öldürmekle tehdit ediyor. Şikayetimi geri çekmezsem eğer beni, ailemi öldürmekle, kardeşimi öldürmekle tehdit ediyordu ve ben bu yüzden şikayetimi korktuğum için geri çekmek zorunda kalıyordum.” diye konuştu.
“ELİMDE SES KAYITLARI, MESAJLAR, HER ŞEY VAR”
Eski sevgilisinin her gün kendisini tehdit ettiğini öne süren Ebru Anik şu iddiaları dile getirdi:
“Elimde ses kayıtları, mesajlar, her şey var. Uzaklaştırma kararına rağmen de 27 Ağustos tarihinde kapıma geldi. Beni sitenin bütün güvenlikleri ve site sakinleri önünde, yani gündüz apaçık, insanların içinde beni darbetti Beni sürekli, 'Benim emniyetten tanıdıklarım var, benim elim çok güçlü. Kanıtlayamazsın, edemezsin' Bu şekilde bir sürü şey söylüyordu, her zaman söylüyor. Ki bunları söylerken bile mesajları var. Hepsinin ekran fotoğrafları duruyor.”
"ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA İFADE VERİP ÇIKABİLİYOR"
Eski sevgilisinin kendisine “Emniyetten arkadaşlarımla oturuyorum. Ben her zaman elimi kolumu sallayarak çıkarım.” ifadelerinin yer aldığı mesajlar gönderdiğini iddia eden Anik şöyle devam etti:
“Mustafa beni arayıp hepsinin ekran görüntüleri mevcut; 'Şu an emniyetten arkadaşlarımla oturuyorum. Ben her zaman elimi kolumu sallayarak çıkarım, bana hiçbir şey olmaz, beni kim durdurabilir.' Hatta bana şunu bile yazmış mesajla teyitli: 'Ben cezaevine girsem ne olacak? Hadi girdim diyelim. Girdikten sonrasını sana ne yapacağımı bir düşün, neler yapabileceğimi düşün.' Hiçbir şekilde korkmuyor. Daha büyük bir problem var ki bu adam hala dediği gibi elini kolunu sallaya sallaya ifade verip çıkabiliyor. Emniyetten çıktıktan sonra bana dalga geçer gibi tekrardan ‘Git istersen tekrar şikayet et.' yazmış.”
"BENDEN KURTULMAN İÇİN TEK ÇAREN BENİ ÖLDÜRMEN"
Ebru hemşire eski sevgilisinin kendisine “Senin benden kurtulman için tek çaren ben uyurken uykumda beni öldürmen. Başka türlü kurtulamazsın, ben vazgeçmem.” ifadelerini yer aldığı mesaj gönderdiğini de iddia etti.
Ebru Anik “Sosyal medya paylaşımlarımın altına kendisi emniyeti etiketliyor. O kadar emin ki hiçbir şey olmayacağından. Ben buradan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum: Lütfen beni bundan koruyun. Bu kişi gördüğünüz gibi asla kimseden korkmuyor. Onun yerine hala ben korkuyorum.” dedi.
“ÖLMEK İSTEMİYORUM"
“Ben ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duyursunlar istiyorum.” diyen Ebru hemşire “Bu adam beni gördüğü yerde öldürecek. Zaten bana sürekli yazdığı mesajda var, sürekli bunu söylüyor: 'Seni gördüğüm yerde öldüreceğim.' Burada insanlar vardı öldüremedi, dövdü. Bir sonrakine insanlar olmasa beni öldürecek ki. Ben biliyorum, hissediyorum. Bu yüzden çırpınıyorum bu kadar. Sesimi duyurmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.