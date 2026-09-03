Ebru hemşirenin yardım çığlığı: "Ölmeden önce sesimi duyun"

Eski sevgilisinin kendisine “Emniyetten arkadaşlarımla oturuyorum. Ben her zaman elimi kolumu sallayarak çıkarım.” ifadelerinin yer aldığı mesajlar gönderdiğini iddia eden Anik şöyle devam etti:

“Mustafa beni arayıp hepsinin ekran görüntüleri mevcut; 'Şu an emniyetten arkadaşlarımla oturuyorum. Ben her zaman elimi kolumu sallayarak çıkarım, bana hiçbir şey olmaz, beni kim durdurabilir.' Hatta bana şunu bile yazmış mesajla teyitli: 'Ben cezaevine girsem ne olacak? Hadi girdim diyelim. Girdikten sonrasını sana ne yapacağımı bir düşün, neler yapabileceğimi düşün.' Hiçbir şekilde korkmuyor. Daha büyük bir problem var ki bu adam hala dediği gibi elini kolunu sallaya sallaya ifade verip çıkabiliyor. Emniyetten çıktıktan sonra bana dalga geçer gibi tekrardan ‘Git istersen tekrar şikayet et.' yazmış.”