Edirne doldu taştı: Otellerde yer kalmadı, çadırlarda kalıyorlar
03.07.2026 12:02
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelenler otellerde yer kalmayınca Selimiye Camisi çevresinde kurdukları çadırlarda kalıyor.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665'inci kez güreşseverlerle buluşuyor.
Sarayiçi Er Meydanı'nda bugün başlayıp, üç gün sürecek olan güreşleri izlemek için Edirne'ye gelen bazı kişiler, otellerde yer bulamayınca çareyi yanlarında getirdikleri çadırlarda konaklamakta buldu.
Selimiye Camisi ile yakınındaki Hıdırağa Camisi çevresindeki boş alanlara çadır kuranlar geceyi burada geçirdi.
"DÜZENLİ OLARAK 31 YILDIR GELİYORUM"
İzmit'ten kente gelen Mehmet Emin Uçar, 31 yıldır düzenli olarak geldiğini söyledi.
"Ben burada otellerde de kaldım ama çadır bambaşka. Sanki bu işin ayrılmaz bir geleneği gibi." diyen Uçar, "Başka bir yerde beni çadırda yatıramazsınız. Ama Kırkpınar'da çadırın yeri çok farklı." ifadelerini kullandı.
"ESKİDEN GAZETELERİN ÜSTÜNDE YATIYORDUK"
İstanbul'dan gelen Nihat Safyürek ise "Aşağı yukarı 50-55 senedir Kırkpınar'ın müdavimlerindenim. Çok seviyorum burayı. Ama çadır hayatı son 15 senedir var. Ondan önce gazetelerin üstünde yatıyorduk. O zamanlar böyle çadırlar yoktu." diye konuştu.