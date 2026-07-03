Edirne doldu taştı: Otellerde yer kalmadı, çadırlarda kalıyorlar

İzmit'ten kente gelen Mehmet Emin Uçar, 31 yıldır düzenli olarak geldiğini söyledi.

"Ben burada otellerde de kaldım ama çadır bambaşka. Sanki bu işin ayrılmaz bir geleneği gibi." diyen Uçar, "Başka bir yerde beni çadırda yatıramazsınız. Ama Kırkpınar'da çadırın yeri çok farklı." ifadelerini kullandı.