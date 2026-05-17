Edirne'de İstanbul'un fethi kutlandı. Sağanak altında bin dronla gösteri
17.05.2026 01:50
Edirne'de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında, konserler ve dron gösterisi düzenlendi.
Kutlamalar çerçevesinde "Büyük Fetih Yürüyüşü" ve konserler düzenlendi, Edirne'den İstanbul'un fethine uzanan sürecin gökyüzünde canlandırılması bin dron ile yapıldı Tarihi atmosferin hissedildiği program, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
Etkinlikler çerçevesinde Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilen İHA ve SİHA gösterileri yoğun ilgi gördü.
Teknoloji ile tarihin buluştuğu gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı. Vatandaşlar bu anları telefonlarına kaydederek güne anı bıraktı. Akşam saatlerinde düzenlenen fetih yürüyüşü ise adeta Edirne sokaklarını tarih yolculuğuna çevirdi. Selimiye Meydanı doldu taştı, adım atacak yer kalmadı.
Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Birliği, Mehteran Birliği, 500'e yakın yeniçeri ve akıncı kıyafetli ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte fetih ruhu yeniden canlandı. Temsili yeniçerilerinden bazıları İstanbul'un fethinde büyük rol oynayan şahi toplarının replikalarını taşıyan tahta arabaları çekerek yürüyüşte yer aldı. Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayan yürüyüş, Selimiye Meydanı'na kadar büyük bir coşku eşliğinde devam etti.
BİN DRON İLE GÖKYÜZÜNDE CANLANDIRMA
Geçen yıl video mapping ile Selimiye üzerinde yapılan fetih canlandırması bu yıl bin dronla gökyüzünde canlandırıldı.
Eski Cami önünde gerçekleştirilen fetih duası ve komando andının okunması programa duygu dolu anlar kattı. Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla etkinliklere yoğun destek verirken, meydan marşlar ve mehter ezgileriyle yankılandı. Selimiye Meydanı'ndaki ana programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Daha sonra sahne alan 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, marş ve türkülerden oluşan repertuvarını sundu.
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de "Devlet Marşı", "Yelkenler Biçilecek", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden", "Buna Er Meydanı Derler", "Çıkayım Gideyim Rumeli'ne", "Estergon Kalası", "Bu Bayrak" ve "Hücum Marşı"nı seslendirdi.
İlgi gören bando konserleri sonrası Edirne Sarayı’ndan İstanbul’un fethine uzanan tarihi yolculuk "Edirne'den İstanbul'a: Mühendisliğin ve Azmin Zirvesi" adlı dron gösterisiyle görselleştirildi.
Sağanak altında 1000 dronla gerçekleştirilen gösteriyi seyirciler ilgiyle izledi.
İşte bin drone ile yapılan canlandırmadan öne çıkanlar…