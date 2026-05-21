EFES-2026'da gövde gösterisi: SİHA havalandı, topçu ateşiyle hücum harekatı yapıldı

TB-3 SİHA'nın TCG ANADOLU'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü, sırasıyla deniz top ateş desteğinin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti.

Seçkin gözlemci gününü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi.

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile Almanya, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Fransa, Gine, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Libya, Macaristan, Malezya, Mısır, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Senegal, Slovenya, Somali, Suriye, Tanzanya, Tunus, Uganda, Vietnam, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 50 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.