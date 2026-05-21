EFES-2026'da gövde gösterisi: SİHA havalandı, topçu ateşiyle hücum harekatı yapıldı

21.05.2026 10:31

DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü başladı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

50 ÜLKEDEN 10 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILIYOR

Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan EFES-2026 Tatbikatı'na 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor.

HÜCUM HAREKATI YAPILDI

TB-3 SİHA'nın TCG ANADOLU'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü, sırasıyla deniz top ateş desteğinin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti.

 

Seçkin gözlemci gününü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi.

 

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile Almanya, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Fransa, Gine, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Libya, Macaristan, Malezya, Mısır, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Senegal, Slovenya, Somali, Suriye, Tanzanya, Tunus, Uganda, Vietnam, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 50 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

 

TATBİKATTA KULLANILAN SİLAH SİSTEMLERİ

Tatbikatta kullanılan silah sistemleri şöyle:

 

" GÖKBEY helikopteri

 

M-60 T1 tankı

 

Panter ve Boran obüsleri

 

TRLG-230 ve Sungur füzeleri

 

Tayfun

 

Hisar-A ve Hisar-O hava savunma füze sistemleri

 

KORKUT hava savunma silah sistemleri

 

35 milimetre modern çekili top

 

Kalkan Hava Savunma Radarı

 

İhtar İHA Karşı Sistemi

 

Zırhlı Taktik Araç Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (ZTA-UC)

 

KARAOK tanksavar silahı

 

UMTAS tanksavar füzesi

 

Özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı sensör keşif, radar, komuta ve KBRN araçları

 

SARP kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı

 

KARAYEL karinalı bot

 

Mekanik mayın temizleme teçhizatı (MEMATT)

 

Araca Monte Mayın/EYP Tespit Sistemi (AMMTS)

 

ALKAR 120 Milimetre Havan Silah Sistemi

 

GEZGİN uydu terminali, atış destek ve yönlendirme (ADY) sistemleri

 

TARAS-II Radyolink Sistemi

 

Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi

 

Zırhlı akaryakıt tankeri, KBRN temizleme dronu, ASLAN İKA, paramotor, motosikletli komando ekibi

 

Dragoneye-2, DORUK-2 elektro-optik sensör sistemleri, kentsel arama kurtarma aracı, patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) aracı, mobil diş ünitesi, seyyar sahra üniteleri, konteyner köpek kulübesi

 

TEBER ve MAM-T SİHA mühimmatı ile envantere alınması planlanan Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi

 

ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve kamikaze sürü drone

 

EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri dün başarıyla gerçekleştirilmişti.

