EFES-2026'da gövde gösterisi: SİHA havalandı, topçu ateşiyle hücum harekatı yapıldı
21.05.2026 10:31
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü başladı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.
50 ÜLKEDEN 10 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILIYOR
Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan EFES-2026 Tatbikatı'na 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor.
HÜCUM HAREKATI YAPILDI
TB-3 SİHA'nın TCG ANADOLU'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü, sırasıyla deniz top ateş desteğinin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti.
Seçkin gözlemci gününü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi.
Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile Almanya, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Fransa, Gine, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Libya, Macaristan, Malezya, Mısır, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Senegal, Slovenya, Somali, Suriye, Tanzanya, Tunus, Uganda, Vietnam, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 50 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.
TATBİKATTA KULLANILAN SİLAH SİSTEMLERİ
Tatbikatta kullanılan silah sistemleri şöyle:
" GÖKBEY helikopteri
M-60 T1 tankı
Panter ve Boran obüsleri
TRLG-230 ve Sungur füzeleri
Tayfun
Hisar-A ve Hisar-O hava savunma füze sistemleri
KORKUT hava savunma silah sistemleri
35 milimetre modern çekili top
Kalkan Hava Savunma Radarı
İhtar İHA Karşı Sistemi
Zırhlı Taktik Araç Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (ZTA-UC)
KARAOK tanksavar silahı
UMTAS tanksavar füzesi
Özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı sensör keşif, radar, komuta ve KBRN araçları
SARP kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı
KARAYEL karinalı bot
Mekanik mayın temizleme teçhizatı (MEMATT)
Araca Monte Mayın/EYP Tespit Sistemi (AMMTS)
ALKAR 120 Milimetre Havan Silah Sistemi
GEZGİN uydu terminali, atış destek ve yönlendirme (ADY) sistemleri
TARAS-II Radyolink Sistemi
Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi
Zırhlı akaryakıt tankeri, KBRN temizleme dronu, ASLAN İKA, paramotor, motosikletli komando ekibi
Dragoneye-2, DORUK-2 elektro-optik sensör sistemleri, kentsel arama kurtarma aracı, patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) aracı, mobil diş ünitesi, seyyar sahra üniteleri, konteyner köpek kulübesi
TEBER ve MAM-T SİHA mühimmatı ile envantere alınması planlanan Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi
ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve kamikaze sürü drone
EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri dün başarıyla gerçekleştirilmişti.