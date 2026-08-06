Eğitim uçağı sert iniş yaptı. Öğrenci pilot yaralandı
06.08.2026 20:18
Çatalca'da eğitim uçuşunda sert iniş yapan uçak kaza kırıma uğradı. Öğrenci pilot Baran B. hafif yaralandı.
DHA
Kaza, İstanbul Çatalca'da Bahşayiş Mahallesi'nde meydana geldi.
Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçuşu sırasında öğrenci pilot Baran B. sert iniş gerçekleştirdi.
DHA
İniş sonrası uçakta hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Baran B. hafif yaralanarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.