Ehliyet sınavında sil baştan. Ezber dönemi bitti, aday sürücüler akan trafiğe çıkacak

Düzenlenen yeni sınav yönetmeliği hakkında “Direksiyon sınav güzergahı tamamıyla değişiyor.” diye konuşan Er, kararın devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Daha önceki sınav sisteminde belirli bir güzergah üzerinden hareket edildiğini dile getiren Er, “Getirilen serbest güzergah sınav sistemi ile aday sürücüler şehirde, ilde ve ilçede normal akan trafikte sınava başlayacak. Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak." dedi.

Adayların çevre yolunda da eğitim göreceğine işaret eden Er, şöyle devam etti:

“Belirli bir azami sürate ulaşılması sağlanacak. Bu sürate ulaştıktan sonra gerekirse alışveriş merkezlerinin otoparklarına kadar giriş çıkış yapması sağlanarak sınavı tamamlayacak.”