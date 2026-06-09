Ekipler şaşkına döndü: Kaçak elektrikle şarj istasyonu kurmuş!

Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi'nde bulunan Zahireciler Borsası bölgesinde denetim yapan ekipler, bir buğday ambarının önünde park halindeki elektrikli otomobilin, direkten çekilen kaçak hatla şarj edildiğini fark etti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, buğday ambarının üzerinden geçen ana elektrik hattından harici ve kaçak bir bağlantı çekildiği tespit edildi.

Elektrikli araca ait şarj kablosunun, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu hatta bağlandığını gören ekipler, kaçak kullanımın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.