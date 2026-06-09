Ekipler şaşkına döndü: Kaçak elektrikle şarj istasyonu kurmuş!
09.06.2026 09:31
Şanlıurfa'da elektrik dağıtım şirketi ekipleri bir otomobilin kaçak elektrikle şarj edildiğini belirledi.
Şanlıurfa'da kaçak elektrikle otomobil şarj edildiği ortaya çıktı.
Bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin kentte yürüttüğü rutin kontroller sırasında kaçak elektrikle araç şarj edildiği belirlendi.
KAÇAK BAĞLANTI ÇEKMİŞLER
Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi'nde bulunan Zahireciler Borsası bölgesinde denetim yapan ekipler, bir buğday ambarının önünde park halindeki elektrikli otomobilin, direkten çekilen kaçak hatla şarj edildiğini fark etti.
Ekiplerin yaptığı incelemede, buğday ambarının üzerinden geçen ana elektrik hattından harici ve kaçak bir bağlantı çekildiği tespit edildi.
Elektrikli araca ait şarj kablosunun, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu hatta bağlandığını gören ekipler, kaçak kullanımın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.
ARACIN SAHİBİNE CEZA KESİLDİ
Elektrikli araç için adeta kaçak şarj noktası gibi kullanılan düzenek, ekiplerin müdahalesiyle iptal edildi.
Olay altına alınırken, araç sahibi F.P. hakkında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca ceza tutanağı düzenlendi.
CİDDİ RİSKLERE NEDEN OLABİLİR
Kaçak elektrikle elektrikli araç şarj edilmesinin yalnızca enerji kaybına yol açmadığı, aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından da ciddi tehlikeler barındırdığı vurgulandı.
Özellikle yüksek güç ihtiyacı bulunan elektrikli araçların standart dışı bağlantılarla şarj edilmesinin; yangın, elektrik çarpması ve şebeke arızası gibi ciddi risklere yol açabileceği, çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atabileceği belirtildi.