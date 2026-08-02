Ekmek parası için binlerce kilometre yol geldiler. 7 Ağustos için bekliyorlar

Şanlıurfa'dan yaklaşık 22 saatlik yolculuğun ardından 20 kişilik ekibiyle Alaplı'ya gelen Mehmet Ali Hatipoğlu, sezonun bereketli geçmesini temenni ettiklerini söyledi. Hatipoğlu, "Güneydoğu ve çeşitli illerden buraya geliyoruz. Fındık sezonu başlamış durumda. Yaklaşık bir ay boyunca Alaplı'da çalışacağız. Daha sonra Sakarya'nın Karasu ilçesine geçerek yaklaşık 20-25 gün daha fındık toplayacağız. Okullar açılmadan önce hasadı tamamlayıp memleketlerimize döneceğiz. Bu yıl hava şartları geçen yıla göre daha iyi geçti. İnşallah hem üreticiler hem de emek veren işçiler için bereketli bir sezon olur" dedi.