Ekrem İmamoğlu 3 davada hakim karşına çıkacak

23 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu bugün yargılandığı üç ayrı davada hakim karşısına çıkacak.

Geçen hafta görüşülen İBB davasının duruşmasında İmamoğlu, kendisinden bugün savunma istenmesine tepki göstermiş "6 Temmuz Pazartesi günü hem sözde casusluk hem de diploma davasında iki ayrı mahkemede yargılamam var. İBB Davası'nın hakimi ise aynı gün benim İBB Davası'nda savunma yapmamı istiyor. Üstelik daha önce en son savunma yapmamı kabul ettiği halde. Bir insan aynı gün 3 ayrı mahkemede savunmaya zorlanmasının insani bir yönü yok." demişti.

Mahkeme heyeti sanık savunmalarının 9 Temmuz'da tamamlanmasını bekliyor.

İSTENEN CEZALAR

Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianamede İmamoğlu, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" başta olmak üzere çok sayıda suçla itham ediliyor.

Savcılık, 142 ayrı eylemden sorumlu olduğunu sürdüğü İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İmamoğlu ise bugüne kadarki olan duruşmalarda davayı "siyasi" olarak nitelendirdi ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.