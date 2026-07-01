Ela Rümeysa Cebeci sessizliğini bozdu, cezaevi sürecini anlattı: "Nefsimle yüzleştim"
01.07.2026 10:35
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanıp, dört ay sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen Ela Rümeysa Cebeci, cezaevinde geçirdiği süreci anlattı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanıp dört ay sonra ev hapsine geçirilen Ela Rümeysa Cebeci, sosyal medya hesabında cezaevinde kaldığı sürece ilişkin paylaşımlarda bulundu.
"İçeride tutamadıklarım" başlıklı bir paylaşım yapan Cebeci, asıl sınavın özgürlüğünü kaybetmek değil, karakterini korumak olduğunu anlattı.
"DEMİR KAPILAR SADECE BEDENİNİZİ SINIRLAR"
"İçeri girmeden önce en büyük sınavın özgürlüğümü kaybetmek olduğunu sanıyordum. Yanılmışım." diyen Cebeci, "Asıl sınav, ahlakını şartlara teslim etmemekmiş." ifadelerini kullandı.
"İnsanın en büyük mücadelesi demir parmaklıklarla değil, kendi nefsiyle." diyen Cebeci, şöyle devam etti:
“Demir kapılar sadece bedeninizi sınırlar. Nefsiniz ise karakterinizi. Aynı ateş, birini küle çevirir; birini çeliğe. Farkı belirleyen şey, yaşadıkları değil; yaşadıkları karşısında verdikleri kararlardır. İnsan en çok, kimsenin onu alkışlamadığı zamanlarda kim olduğunu gösterir.”
"NEFSİMLE YÜZLEŞTİM"
Cebeci, paylaşımının devamında "İçeride en çok şunu düşündüm." diyerek şunları kaydetti:
"Nefis, insanı bir anda yenmez. Önce doğrularını tartıştırır. Sonra ilkelerini esnetmeye çalışır. Her tavize makul bir gerekçe bulur. İnsanı, doğrularından milim milim uzaklaştırır. Önce küçük bir taviz ister. Sonra bir tane daha. Çünkü karakter, büyük kararlarla değil; küçük tavizlerle aşınır. Viktor Frankl, insanın elinden pek çok şey alınabileceğini; fakat yaşadığı koşullar karşısında nasıl bir tavır alacağını seçme özgürlüğünün elinden alınamayacağını söyler. İçeride bunun ne demek olduğunu anladım."
Cezaevinde tutuklu bulunduğu süre boyunca kendi hatalarıyla yüzleştiğini anlatan Cebeci, "Eksiklerimle yüzleştim. Nefsimle yüzleştim. Ve anladım ki insanı büyüten şey, acının kendisi değil; o acının içinden nasıl bir insan olarak çıktığıdır." dedi.
DÖRT AY CEZAEVİNDE KALDI
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda verdiği test sonucu pozitif çıkan Cebeci, "Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm." demişti.
Tutuklama kararı sonrası savcılıkta ek ifade veren Cebeci, hiç kimseye uyuşturucu satmadığını savunmuştu.
Geçen yıl aralık ayında tutuklanan Cebeci, 24 Nisan günü ev hapsi şartıyla cezaevinden tahliye edilmişti.