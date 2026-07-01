Ela Rümeysa Cebeci sessizliğini bozdu, cezaevi sürecini anlattı: "Nefsimle yüzleştim"

Cebeci, paylaşımının devamında "İçeride en çok şunu düşündüm." diyerek şunları kaydetti:

"Nefis, insanı bir anda yenmez. Önce doğrularını tartıştırır. Sonra ilkelerini esnetmeye çalışır. Her tavize makul bir gerekçe bulur. İnsanı, doğrularından milim milim uzaklaştırır. Önce küçük bir taviz ister. Sonra bir tane daha. Çünkü karakter, büyük kararlarla değil; küçük tavizlerle aşınır. Viktor Frankl, insanın elinden pek çok şey alınabileceğini; fakat yaşadığı koşullar karşısında nasıl bir tavır alacağını seçme özgürlüğünün elinden alınamayacağını söyler. İçeride bunun ne demek olduğunu anladım."

Cezaevinde tutuklu bulunduğu süre boyunca kendi hatalarıyla yüzleştiğini anlatan Cebeci, "Eksiklerimle yüzleştim. Nefsimle yüzleştim. Ve anladım ki insanı büyüten şey, acının kendisi değil; o acının içinden nasıl bir insan olarak çıktığıdır." dedi.