Elazığ'da ev yangınından cinayet çıktı

Evde yapılan incelemede ise çiftin bazı altın ve değerli eşyalarının kayıp olduğu tespit edildi.

Başlatılan soruşturmada dört şüpheli gözaltına alındı.

Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşe verilerek olaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.