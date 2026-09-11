Elazığ'da ev yangınından cinayet çıktı
11.09.2026 16:27
Elazığ'da yanan evde ölü bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına dönerken, dört şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin yanan evde ölü bulunmasına ilişkin olay cinayet soruşturmasına dönüştü.
Olay, 8 Eylül gecesi Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde meydana geldi.
Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin evinde yangın çıktı. Alevler söndürülürken, çiftin cansız bedeni bulundu.
YANGIN SANILDI, CİNAYET ÇIKTI
İlk incelemede çiftin yangın sonucu yaşamını yitirdiği sanıldı. Ancak yapılan otopside Ağa ve Hayriye Üykü'nün vücudunda kurşun izlerine rastlandı.
Tespit üzerine olay cinayet soruşturmasına dönüştü.
YANGIN SÜSÜ VERİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Evde yapılan incelemede ise çiftin bazı altın ve değerli eşyalarının kayıp olduğu tespit edildi.
Başlatılan soruşturmada dört şüpheli gözaltına alındı.
Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşe verilerek olaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.