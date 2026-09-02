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Elazığ'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor

02.09.2026 14:55

Son Güncelleme: 02.09.2026 15:14

İHA, AA

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Elazığ'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
IHA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyü mevkisinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Elazığ'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor 1
IHA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden 61 personel, 6 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ediyor. Alevlere havadan da müdahale ediliyor.