Elazığ'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden 61 personel, 6 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ediyor. Alevlere havadan da müdahale ediliyor.