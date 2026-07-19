Emekli olan valizini toplayıp o şehri terk ediyor. TÜİK açıkladı, her 3 kişiden biri gidiyor

Türkiye'de geçen yıl ev aldığı gerekçesiyle şehir değiştiren kişi sayısı ise 60 bin 22 olarak belirlendi.

Ev aldığı için İstanbul'a göç edenlerin sayısı 8 bin 189 olurken Ankara'da 6 bin 779 olarak hesaplandı.

Kocaeli ise daha düşük nüfusa sahip olmasına rağmen İzmir'i geride bırakarak, 2 bin 548 ile ev alanların en çok göç ettiği üçüncü şehir oldu.

Ev alma gerekçesiyle en fazla göç veren il ise 15 bin 135 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Aynı gerekçeyle Ankara'dan göç edenlerin sayısı 3 bin 172, İzmir'den göç edenlerin sayısı ise 2 bin 746 olarak belirlendi.