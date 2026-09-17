Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın alacak

Temerrüte düştüğünü açıklayan Tera Grubu , zor durumda olan Pusula Finans Holding ve bağlı finans şirketlerindeki payları devralmak için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada “Tera Grubu’nun finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisi, faaliyet alanlarının genişletilmesi ve güçlü bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleri doğrultusunda; Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.’nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş . başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlanmıştır.” denilmişti.

Daha sonrasında satış için mutabakat sağlandığı açıklansa da parasal miktar ve SPK, BDDK onaylarına dair hiçbir ayrıntıya yer verilmemişti.

Pusula Portföy'ün yönettiği fonlarda da büyük değer kayıpları oluşmuştu.

PHE fonunda dün ve bugüne ilişkin getiri verileri açıklanmıyor.