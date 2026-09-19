Emlak zenginini dana devirenle öldürdüler
19.09.2026 08:39
Son Güncelleme: 19.09.2026 08:39
Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın "dana deviren" olarak bilinen ksilazin ekten maddesi içeren bir ilaçla zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. (Haber: Engin Yağcı)
Ankara'da 500 milyon liralık mal varlığı bulunduğu öne sürülen Ramazan Arıkan'ın 16 Aralık 2025'teki şüpheli ölümünün ardından cinayet çıktı.
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, altı kişi hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede dört sanık hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İddianamenin ayrıntılarında cinayetin adım adım nasıl planlandığı da anlatıldı.
Hazırlanan iddianameye göre, olay günü Ramazan Arıkan, oğlu Batuhan ile birlikte pikniğe gitti. Pikniğe Arıkan'ın eski eşi Sultan Seki ile kendisine kuzeni olarak tanıtılan ancak sevgilisi olduğu belirtilen Mustafa Ünal da katıldı.
İÇECEĞİNE "DANA DEVİREN" KATTILAR
Burada Arıkan'ın içeceğine, halk arasında "dana deviren" olarak bilinen ksilazin etken maddesi içeren ilaçtan katıldı.
Arıkan'ın içeceğin tadının acı olduğunu fark etmesi üzerine, diğer şüphelilerin de aynı içecekten içiyormuş gibi yaptığı öne sürüldü.
Bu içecekten tüketen Arıkan bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları, Arıkan'ı eve götürdü.
Eve götürülen Arıkan'a ilaç önce kalbine, daha sonra kalça bölgesine enjekte edildi.
Arıkan'ın avukatı Soner Aslan, ilacın özellikle kalbe enjekte edilmesinin ölümün gerçekleşmesine yönelik kastı ortaya koyduğunu savundu.
İLACI PARA KARŞILIĞINDA ALDILAR
Arıkan'ın yaşamını yitirmesinin ardından ilk ifadelerinde ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğinin söylendiği ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle ve Adli Tıp raporlarının tamamlanmasıyla birlikte farklı bulguların çıktığı aktarıldı.
Yapılan incelemede cinayette kullanılan ilacın bir hastanede çalışan iki kişiden para karşılığında alındığı bilgisine ulaşıldı.
Adli Tıp Kurumu raporlarında ise Arıkan'ın ölümünün cinayet olduğu yönündeki tespitler yer aldı.
SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, altı sanık hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede dört şüpheli hakkında tasarlayarak adam kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Sanıkların, Arıkan'ın mal varlığına ulaşmak amacıyla cinayeti planladıkları savunuldu.
Arıkan'ın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 5 Kasım'da görülecek.