Emlak zenginini dana devirenle öldürdüler

Ankara'da 500 milyon liralık mal varlığı bulunduğu öne sürülen Ramazan Arıkan'ın 16 Aralık 2025'teki şüpheli ölümünün ardından cinayet çıktı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, altı kişi hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede dört sanık hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamenin ayrıntılarında cinayetin adım adım nasıl planlandığı da anlatıldı.

Hazırlanan iddianameye göre, olay günü Ramazan Arıkan, oğlu Batuhan ile birlikte pikniğe gitti. Pikniğe Arıkan'ın eski eşi Sultan Seki ile kendisine kuzeni olarak tanıtılan ancak sevgilisi olduğu belirtilen Mustafa Ünal da katıldı.